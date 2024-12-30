В УФСБ по Омской области сообщили о смертельно опасных петардах на прилавках города

Posted 30 декабря, 08:11
Published 30 декабря, 08:11
Modified 30 декабря, 08:13
Updated 30 декабря, 08:13
Представитель УФСБ по Омской области сообщил о возможном появлении на прилавках опасной для жизни пиротехники: как отметили в ведомстве, опасные хлопушки оказались на территории России при «содействии» украинских спецслужб.
Специалисты смогли установить, что такие петарды вместо обычного порохового заряда снабжены взрывоопасным и детонирующим веществом, способным произвести мгновенный подрыв изделия.
В связи с этим горожан попросили отказаться от покупки и использования пиротехники в период праздников, а при ее использовании соблюдать предельно возможную осторожность.
Напомним, ранее Город55 сообщал о разоблачении и задержании целого преступного сообщества, наладившего в городе кустарное производство оружия — разумеется, незаконного: злоумышленники скупали охолощенное, пневматическое и сигнальное оружие, дорабатывали его до боевого и продавали третьим лицам.