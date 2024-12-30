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Posted 30 декабря, 08:11

Published 30 декабря, 08:11

Modified 30 декабря, 08:13

Updated 30 декабря, 08:13

В Омской области могла оказаться пиротехника, начиненная взрывчаткой

В УФСБ по Омской области сообщили о смертельно опасных петардах на прилавках города

30 декабря 2024, 08:11
Фото: gorod55.ru. В Омской области могла оказаться пиротехника, начиненная взрывчаткой

Региональное ФСБ обратилось к омичам с предупреждением накануне Нового года

Традиционное новогоднее развлечение — фейерверки и петарды — могут быть чрезвычайно опасны для омичей: как сообщил представитель ФСБ, на территорию России была доставлена партия пиротехники, специально подготовленная украинскими спецслужбами.

Представитель УФСБ по Омской области сообщил о возможном появлении на прилавках опасной для жизни пиротехники: как отметили в ведомстве, опасные хлопушки оказались на территории России при «содействии» украинских спецслужб.

Специалисты смогли установить, что такие петарды вместо обычного порохового заряда снабжены взрывоопасным и детонирующим веществом, способным произвести мгновенный подрыв изделия.

В связи с этим горожан попросили отказаться от покупки и использования пиротехники в период праздников, а при ее использовании соблюдать предельно возможную осторожность.

Напомним, ранее Город55 сообщал о разоблачении и задержании целого преступного сообщества, наладившего в городе кустарное производство оружия — разумеется, незаконного: злоумышленники скупали охолощенное, пневматическое и сигнальное оружие, дорабатывали его до боевого и продавали третьим лицам.

Подпольный цех: в Омске разоблачены организаторы незаконного оборота оружия
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#ФСБ#Новости#Опасность#Пиротехника#Взрывчатка#Петарды
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