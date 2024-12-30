Праздник с пользой. Эксперты назвали вакансии для подработки на каникулах в Омске

Posted 30 декабря, 06:09
Published 30 декабря, 06:09
Modified 30 декабря, 06:11
Updated 30 декабря, 06:11
Как рассказали специалисты сервиса «Авито Работа», самые стойкие и предприимчивые омичи смогут найти возможность подзаработать даже в период новогодних каникул — примечательно, что для большинства вакансий не требуется наличие опыта работы.
Например, по одному из объявлений требовались продавцы на одну из многочисленных новогодних ярмарок, развернутых в крупных торговых центрах. Объявление, к сожалению, уже снято с публикации, однако кое-какие представления о работе и оплате получить можно: например, продавцу обещали порядка 1500 рублей за смену с небольшим бонусом от количества продаж. Кроме того, воспользоваться таким «оффером» могли как студенты, так и пенсионеры.
Но если ярмарки — больше сезонная подработка, то есть и целый лист вакансий, где можно обеспечить себя и регулярной занятостью (просто в период новогодних торжеств будет гораздо больше нагрузки). Это, например, работа менеджером одного из множества пунктов выдачи заказов — в них особенно заинтересованы предприниматели, работающие в партнёрстве с маркетплейсами.
Одна из таких вакансий рассчитана как раз на студентов (причем, именно на период каникул) — с официальным оформлением договора, без опыта и с заработной платой на уровне 25 тыс рублей.
Не меньше хлопот в новогодние выходные и у велокурьеров — это тоже одна из самых востребованных вакансий на каникулы. Однако такая работа связана с большими нагрузками и поэтому работодатели стремятся предложить соискателям различные бонусы, гибкий график и доплаты за работу при плохой погоде и объем выполненных доставок.
Разумеется, услуги доставки обеспечивают не только курьеры, но и те, кто упаковывает для них заказы — а значит, дарксторы и различные интернет-магазины тоже очень нуждаются в рабочих руках и готовы оплачивать их помощь: опыт по-прежнему не обязателен, но может стать преимуществом на собеседовании, но стоит быть готовым к длительной физической работе.
И, несмотря на близость праздников, не теряет актуальность и вакансия Деда Мороза: например, в услугах новогоднего волшебника нуждалась одна из крупных парфюмерных сетей Омска. Надобность в услугах специалиста уже пропала, однако познакомиться с условиями работы по-прежнему можно: это гибкий график работы, оплата сразу после мероприятий (до 3 тыс рублей на руки) и приятная, новогодняя атмосфера работы.
Отметим, что это не единственная статистика, с которой Город55 познакомили специалисты сервиса объявлений: ранее стало известно о росте интереса омичей к винтажным новогодним игрушкам, а также их предпочтениях в выборе авто.