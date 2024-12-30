От 0 до -28: погода готовит омичам сюрпризы в январе

Posted 30 декабря, 09:09
Published 30 декабря, 09:09
Modified 30 декабря, 09:11
Updated 30 декабря, 09:11
Город55 изучил прогноз погоды в первой половине января. Так, по данным сервиса Ventusky, на праздничных выходных в Омской области будет очень переменчивая погода. Температура будет то падать, то подниматься.
1 и 2 января столбик термометра будет в пределах -8… -10 градусов, но уже 3-го числа резко поднимется до 0… +1 градуса. Вместе с этим на регион обрушится снегопад. С 4 по 6 января температура будет в пределах -1… -5 градусов. На Рождество, 7 января, резко станет холоднее — днем будет -16 градусов, но уже 8 января потеплеет до -1. Также 8 и 10 января будет снежно.
Напомним, что 31 декабря, на нашу планету обрушится сильнейшая магнитная буря. Геоудары составят от четырех до семи баллов. Вероятность сильного магнитного шторма составит 25%, 1 января — тоже 25%.