От 0 до -28: погода готовит омичам сюрпризы в январе

1 и 2 января столбик термометра будет в пределах -8… -10 градусов, но уже 3-го числа резко поднимется до 0… +1 градуса. Вместе с этим на регион обрушится снегопад. С 4 по 6 января температура будет в пределах -1… -5 градусов. На Рождество, 7 января, резко станет холоднее — днем будет -16 градусов, но уже 8 января потеплеет до -1. Также 8 и 10 января будет снежно.