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Posted 30 декабря, 09:09

Published 30 декабря, 09:09

Modified 30 декабря, 09:11

Updated 30 декабря, 09:11

От 0 до -28: погода готовит омичам сюрпризы в январе

От 0 до -28: погода готовит омичам сюрпризы в январе

30 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI.
Нам прогнозируют мощные «температурные качели».

Город55 изучил прогноз погоды в первой половине января. Так, по данным сервиса Ventusky, на праздничных выходных в Омской области будет очень переменчивая погода. Температура будет то падать, то подниматься.

Погода в январе-2025
Погода в январе-2025
Погода в январе-2025. Фото: Ventusky

1 и 2 января столбик термометра будет в пределах -8… -10 градусов, но уже 3-го числа резко поднимется до 0… +1 градуса. Вместе с этим на регион обрушится снегопад. С 4 по 6 января температура будет в пределах -1… -5 градусов. На Рождество, 7 января, резко станет холоднее — днем будет -16 градусов, но уже 8 января потеплеет до -1. Также 8 и 10 января будет снежно.

Напомним, что 31 декабря, на нашу планету обрушится сильнейшая магнитная буря. Геоудары составят от четырех до семи баллов. Вероятность сильного магнитного шторма составит 25%, 1 января — тоже 25%.

#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Прогноз погоды#Рождество#Температура#Прогноз#Магнитная буря#Январь
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