Омский «Авангард» потерпел поражение в последнем матче 2024 года

Однако в него «ястребы» вошли с самыми серьезными намерениями — в послематчевой статистике заметно, что омичи провели в три раза больше бросков, нежели оппоненты (31:10), и к тому же, открыли счет встречи, поразив ворота «Металлурга» на 7-й минуте.