Омский «Авангард» потерпел поражение в последнем матче 2024 года

Posted 30 декабря, 13:34
Published 30 декабря, 13:34
Modified 30 декабря, 13:36
Updated 30 декабря, 13:36
Заключительный матч 2024 года, ставшего одним из самых драматичных для фанатов «ястребов», завершился поражением, нанесенным «Авангарду» магнитогорским «Металлургом».
В первом периоде клубы продемонстрировали умеренную игру, обмениваясь атаками, однако все шансы и опасные моменты так и остались без реализации — счет был открыт только во втором периоде.
Однако в него «ястребы» вошли с самыми серьезными намерениями — в послематчевой статистике заметно, что омичи провели в три раза больше бросков, нежели оппоненты (31:10), и к тому же, открыли счет встречи, поразив ворота «Металлурга» на 7-й минуте.
Третий же период нельзя назвать таким же успешным: «Авангард» удержал оборону, находясь в меньшинстве, но на 7-й минуте «Металлург» сравнял счет, а на 18-й — закрепил результат, предотвратив перевод игры в овертайм.
Следующий матч омского «Авангарда» состоится 4 января — «ястребам» предстоит выездная встреча с нижнекамским «Нефтехимиком».