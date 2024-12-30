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Posted 30 декабря, 13:34

Published 30 декабря, 13:34

Modified 30 декабря, 13:36

Updated 30 декабря, 13:36

«Авангард» уступил победу в последнем матче 2024 года магнитогорскому «Металлургу»

Омский «Авангард» потерпел поражение в последнем матче 2024 года

30 декабря 2024, 13:34
Фото: ХК «Авангард». «Авангард» уступил победу в последнем матче 2024 года магнитогорскому «Металлургу»

Омский «Авангард» уступил победу «Металлургу» в последней игре 2024 года

Основное напряжение предновогодней игры «ястребов» против «Металлурга» пришлось именно на третий период: в первых отрезках игры омичи удавалось сдерживать оппонентов.

Заключительный матч 2024 года, ставшего одним из самых драматичных для фанатов «ястребов», завершился поражением, нанесенным «Авангарду» магнитогорским «Металлургом».

В первом периоде клубы продемонстрировали умеренную игру, обмениваясь атаками, однако все шансы и опасные моменты так и остались без реализации — счет был открыт только во втором периоде.

Однако в него «ястребы» вошли с самыми серьезными намерениями — в послематчевой статистике заметно, что омичи провели в три раза больше бросков, нежели оппоненты (31:10), и к тому же, открыли счет встречи, поразив ворота «Металлурга» на 7-й минуте.

Третий же период нельзя назвать таким же успешным: «Авангард» удержал оборону, находясь в меньшинстве, но на 7-й минуте «Металлург» сравнял счет, а на 18-й — закрепил результат, предотвратив перевод игры в овертайм.

Следующий матч омского «Авангарда» состоится 4 января — «ястребам» предстоит выездная встреча с нижнекамским «Нефтехимиком».

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Матч#Новости#Поражение#2024 год#Металлург
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