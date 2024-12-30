Невероятный туман накрыл Омск до утра

Отметим, что с 31 декабря на 1 января, обещают температуру воздуха в пределах -10… -13 градусов. Также, по прогнозу синоптиков, после полудня в первый день года на регион обрушится снегопад. Осадки ожидаются еще 2 и 3 декабря.