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Posted 30 декабря, 16:27

Published 30 декабря, 16:27

Modified 30 декабря, 16:30

Updated 30 декабря, 16:30

Невероятный туман накрыл Омск до утра

Невероятный туман накрыл Омск до утра

30 декабря 2024, 16:27
Фото: 1MI.
Водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.

Густой туман накрыл Омск и область сегодня вечером. Как показывает сервис визуализации погоды Ventusky, он продлится до самого утра 31 декабря.

Вероятно, непогода повлияла на работу аэропорта. Вовремя не смог вылететь самолет до Астаны. Лайнер должен был отправиться еще в 21:20, однако его задержали до 00:20.

«Помните, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари. Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима», — советуют в Госавтоинспекции, когда на регион опускается туман.
Фото: Ventusky

Отметим, что с 31 декабря на 1 января, обещают температуру воздуха в пределах -10… -13 градусов. Также, по прогнозу синоптиков, после полудня в первый день года на регион обрушится снегопад. Осадки ожидаются еще 2 и 3 декабря.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Аэропорт#Задержка рейса#Туман#Температура#Прогноз
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