Минкульт Омской области добился в суде реставрации Братской могилы в Тюкалинске

Напомним, работа над сохранением многих знаковых символов города и памятных объектов ведется и в Омске: накануне Город55 сообщал о предположительной дате возвращения вывески «Радость» на крышу дома №31 по улице Карла Маркса — популярный объект был демонтирован в июне этого года и долгое время его судьба была неясна. Позже выяснилось, что за реконструкцию вывески взялись специалисты «Брусники».