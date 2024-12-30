Минкульт Омской области добился в суде реставрации Братской могилы в Тюкалинске

Posted 30 декабря, 12:00
Published 30 декабря, 12:00
Modified 30 декабря, 12:02
Updated 30 декабря, 12:02
Соответствующее решение Арбитражного суда Омской области было опубликовано 27 декабря на портале «Электронного правосудия». Как отмечается в тексте решения, на устранение недостатков, выявленных в ходе одной из проверок министерства культуры (а это трещины и сколы на скульптурах, частичное разрушение постамента и повреждение краски и штукатурки памятника) администрации Тюкалинского городского поселения предоставлено 2,5 года.
За это время ответчик должен будет разработать детальный план реставрации «Братской могилы 49 борцов за власть Советов, погибших в 1919 г.», осуществить запланированные работы и установить на объекте информационную табличку в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, работа над сохранением многих знаковых символов города и памятных объектов ведется и в Омске: накануне Город55 сообщал о предположительной дате возвращения вывески «Радость» на крышу дома №31 по улице Карла Маркса — популярный объект был демонтирован в июне этого года и долгое время его судьба была неясна. Позже выяснилось, что за реконструкцию вывески взялись специалисты «Брусники».