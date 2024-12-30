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Posted 30 декабря, 12:00

Published 30 декабря, 12:00

Modified 30 декабря, 12:02

Updated 30 декабря, 12:02

Суд обязал администрацию Тюкалинского городского поселения провести ремонт памятника, пришедшего в упадок

Минкульт Омской области добился в суде реставрации Братской могилы в Тюкалинске

30 декабря 2024, 12:00
Фото: gorod55.ru. Суд обязал администрацию Тюкалинского городского поселения провести ремонт памятника, пришедшего в упадок

Министерство культуры добилось в суде ремонта Братской могилы в Омской области

Предмет судебного спора — «Братская могила 49 борцов за власть Советов, погибших в 1919 г.», расположенный в Тюкалинске, требовал полноценной реставрации — добиться ее министерство культуры региона смогло только в арбитражном суде.

Соответствующее решение Арбитражного суда Омской области было опубликовано 27 декабря на портале «Электронного правосудия». Как отмечается в тексте решения, на устранение недостатков, выявленных в ходе одной из проверок министерства культуры (а это трещины и сколы на скульптурах, частичное разрушение постамента и повреждение краски и штукатурки памятника) администрации Тюкалинского городского поселения предоставлено 2,5 года.

За это время ответчик должен будет разработать детальный план реставрации «Братской могилы 49 борцов за власть Советов, погибших в 1919 г.», осуществить запланированные работы и установить на объекте информационную табличку в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, работа над сохранением многих знаковых символов города и памятных объектов ведется и в Омске: накануне Город55 сообщал о предположительной дате возвращения вывески «Радость» на крышу дома №31 по улице Карла Маркса — популярный объект был демонтирован в июне этого года и долгое время его судьба была неясна. Позже выяснилось, что за реконструкцию вывески взялись специалисты «Брусники».

Стало известно, когда в центр Омска вернется знаменитая вывеска «Радость»
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Арбитражный суд#Реконструкция#Памятник#Новости#Минкульт#Договор#Реставрация#Тюкалинск#Вывеска Радость
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