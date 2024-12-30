gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 08:56

Published 30 декабря, 08:56

Modified 30 декабря, 17:03

Updated 30 декабря, 17:03

Что подарить детям на Рождество: топ бюджетных подарков из омских магазинов

Что подарить детям на Рождество: топ бюджетных подарков из омских магазинов

30 декабря 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney.
Новый год и Рождество — это не просто праздники для взрослых, но и время, когда дети с нетерпением ждут сюрпризов под елкой. Но как угодить ребенку и не выйти за рамки бюджета?

До одного из самых любимых праздником россиян осталось всего два дня, еще чуть больше недели осталось до Рождества. Полки супермаркетов пестрят всевозможными украшениями, игрушками и подарками. Если вы вдруг не успели купить подарки, то сейчас самое время. Мы прогулялись по омским супермаркетам и изучили ассортимент.

Подарков много не бывает
Подарков много не бывает. Фото: gorod55.ru

По традиции, большое скопление омичей оказалось у полок с консервами: люди набивают корзины зеленым горошком, кукурузой, шпротами. В общем, тем, что есть в составе многочисленных салатов. А еще народ атакует мандарины.

Но в больших магазинах, помимо множества еды, есть большой выбор подарков как для детей, так и для близких, друзей и коллег. В гипермаркетах в преддверии праздником тьма людей. По пути к полкам с продуктами люди прихватывают то, на что падает взгляд, — гирлянды, мыло, кремы (а вдруг пригодится кому-нибудь в качестве символического подарка), елочные игрушки. Для маленьких омичей тоже большой выбор ассортимента — от конструктора и мягких игрушек до настольных игр и сладостей. Даже если вы вдруг не успели купить подарки своим внукам или детям, то в магазинах большой выбор из того, что порадует ребенка. Но важно помнить, что дети разных возрастов увлечены разными занятиями. Чтобы не прогадать с презентом, важно учитывать интересы ребенка, его возраст и особенности характера.

Ассортимент как для мальчиков, так и для девочек
Ассортимент как для мальчиков, так и для девочек. Фото: gorod55.ru

Вот вам небольшая памятка как выбрать подарок, оставаясь в рамках бюджета.

  1. Узнайте желания внуков. Иногда лучший способ узнать, что подарить — просто спросить.

  2. Задайте диапазон цен. Заранее определитесь с бюджетом, чтобы избежать неоправданных расходов.

  3. Планируйте покупки заранее. За несколько месяцев до праздника многие магазины устраивают распродажи.

  4. Ищите скидки и акции. Особенно это касается маркетплейсов.

Что можно найти в супермаркетах

  • Конструкторы — универсальный подарок, подходящий как мальчикам, так и девочкам;
  • Мальчики особенно любят радиоуправляемые машинки и вертолеты. В бюджетной категории (до 1500 рублей) легко найти интересные модели с основными функциями;
Можно найти хороший подарок в пределах 500-2000 рублей
Можно найти хороший подарок в пределах 500-2000 рублей
Можно найти хороший подарок в пределах 500-2000 рублей
Можно найти хороший подарок в пределах 500-2000 рублей. Фото: gorod55.ru
  • Настольные игры для всей семьи. Это идеальный выбор для уютных зимних вечеров;
  • Мягкие игрушки разных размеров;
Мягкие игрушки актуальны всегда
Мягкие игрушки актуальны всегда
Мягкие игрушки актуальны всегда
Мягкие игрушки актуальны всегда. Фото: gorod55.ru
  • Разные творческие наборы: большие наборы пазлов или книжки-раскраски с новогодними мотивами — доступный вариант для любого возраста;
  • Наборы для рисования и создания украшений;
  • 3D-модели для сборки. Деревянные или картонные модели — это подарок, который увлекает надолго. Их можно найти за 400–800 рублей;
  • Энциклопедии для детей;
  • Лампы-ночники и проекторы;
  • Сладкие подарки.
А кто из детей не любит сладости?
А кто из детей не любит сладости?
А кто из детей не любит сладости?. Фото: gorod55.ru

Рекомендации по выбору подарка

Учет возраста и интересов ребенка

  • До 3 лет — безопасные игрушки без мелких деталей, например, мягкие игрушки и развивающие коврики.

  • От 3 до 7 лет — творческие наборы для рисования, лепки и конструкторы.

  • Старше 7 лет — книги, развивающие настольные игры и электроника (планшеты, роботы).

Ажиотаж перед Новым годом

Перед праздниками в супермаркетах, конечно, творится хаос. К кассам тянется огромная очередь: омичи с нетерпением ждут возможности оплатить покупки и поехать домой. Видно, что все устали, но горожан бодрят мысли о предстоящем празднике.

А вы уже все купили к праздникам?
Проголосовало: 3 чел.
Все новогодние события в одном месте: стало известно, какая программа ждет омичей
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Опросы#Омск#Новый год#Дети#Подарки#Сладости#Сладкие подарки#Мягкие игрушки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика