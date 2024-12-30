Что подарить детям на Рождество: топ бюджетных подарков из омских магазинов

Posted 30 декабря, 08:56
Published 30 декабря, 08:56
Modified 30 декабря, 17:03
Updated 30 декабря, 17:03
До одного из самых любимых праздником россиян осталось всего два дня, еще чуть больше недели осталось до Рождества. Полки супермаркетов пестрят всевозможными украшениями, игрушками и подарками. Если вы вдруг не успели купить подарки, то сейчас самое время. Мы прогулялись по омским супермаркетам и изучили ассортимент.
По традиции, большое скопление омичей оказалось у полок с консервами: люди набивают корзины зеленым горошком, кукурузой, шпротами. В общем, тем, что есть в составе многочисленных салатов. А еще народ атакует мандарины.
Но в больших магазинах, помимо множества еды, есть большой выбор подарков как для детей, так и для близких, друзей и коллег. В гипермаркетах в преддверии праздником тьма людей. По пути к полкам с продуктами люди прихватывают то, на что падает взгляд, — гирлянды, мыло, кремы (а вдруг пригодится кому-нибудь в качестве символического подарка), елочные игрушки. Для маленьких омичей тоже большой выбор ассортимента — от конструктора и мягких игрушек до настольных игр и сладостей. Даже если вы вдруг не успели купить подарки своим внукам или детям, то в магазинах большой выбор из того, что порадует ребенка. Но важно помнить, что дети разных возрастов увлечены разными занятиями. Чтобы не прогадать с презентом, важно учитывать интересы ребенка, его возраст и особенности характера.
Вот вам небольшая памятка как выбрать подарок, оставаясь в рамках бюджета.
Узнайте желания внуков. Иногда лучший способ узнать, что подарить — просто спросить.
Задайте диапазон цен. Заранее определитесь с бюджетом, чтобы избежать неоправданных расходов.
Планируйте покупки заранее. За несколько месяцев до праздника многие магазины устраивают распродажи.
Ищите скидки и акции. Особенно это касается маркетплейсов.
До 3 лет — безопасные игрушки без мелких деталей, например, мягкие игрушки и развивающие коврики.
От 3 до 7 лет — творческие наборы для рисования, лепки и конструкторы.
Старше 7 лет — книги, развивающие настольные игры и электроника (планшеты, роботы).
Перед праздниками в супермаркетах, конечно, творится хаос. К кассам тянется огромная очередь: омичи с нетерпением ждут возможности оплатить покупки и поехать домой. Видно, что все устали, но горожан бодрят мысли о предстоящем празднике.