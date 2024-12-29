Земля «с молотка». Земельные аукционы пополнили бюджет Омска на 27 млн рублей

Однако заявленный результат мог быть больше: всего, в уходящем 2024 году, аукционы объявлялись на 81 земельный участок, находившийся на балансе города — это порядка 221,2 тысячи «квадратов» площадей, чья сумма начальных цен составила более 45,8 млн рублей.