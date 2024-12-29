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Posted 29 декабря, 08:27

Published 29 декабря, 08:27

Modified 29 декабря, 08:29

Updated 29 декабря, 08:29

В 2024 году администрация Омска выставила на торги 81 земельный участок. Реализация 39 из них пополнила казну на 27 млн рублей

Земля «с молотка». Земельные аукционы пополнили бюджет Омска на 27 млн рублей

29 декабря 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru. В 2024 году администрация Омска выставила на торги 81 земельный участок. Реализация 39 из них пополнила казну на 27 млн рублей

Реализация земельных участков пополнила бюджет Омска на 27 миллионов рублей

Согласно статистике, предоставленной департаментом архитектуры и градостроительства, на торгах удалось реализовать приблизительно половину заявленного земельного фонда: из 81 участка было реализовано только 39.

Как рассказали представители департамента архитектуры и градостроительства, реализация земельных участков, принадлежащих муниципалитету, в текущем году пополнила городской бюджет на 27,2 млн рублей — именно столько средств принесли аукционы на 39 земельных участках общей площадью в 76,1 тыс кв. м.

Однако заявленный результат мог быть больше: всего, в уходящем 2024 году, аукционы объявлялись на 81 земельный участок, находившийся на балансе города — это порядка 221,2 тысячи «квадратов» площадей, чья сумма начальных цен составила более 45,8 млн рублей.

Разумеется, большая часть земель, выставленных на продажу, предназначалась исключительно под аренду — таких объектов было заявлено 72, но 9 участков могли сменить собственника: сумма начальных цен данных лотов оценивалась практически в 16,3 млн рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о «приобретениях», поступивших на баланс омской администрации: например, выморочное имущество или, наоборот, современные и новые объекты, предназначенные для нужд города. К слову, вопрос права собственности является исключительным для недвижимого имущества — иногда от него буквально зависит «жизнь» здания:

Боятся обрушения. В центре Омска посыпалась кладка административного здания
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#Илья Скобин#Экономика#Недвижимость#Омск#Аренда#Новости#Департамент архитектуры#Собственность#Муниципалитет#Земельные аукционы
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