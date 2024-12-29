Земля «с молотка». Земельные аукционы пополнили бюджет Омска на 27 млн рублей

Posted 29 декабря, 08:27
Published 29 декабря, 08:27
Modified 29 декабря, 08:29
Updated 29 декабря, 08:29
Как рассказали представители департамента архитектуры и градостроительства, реализация земельных участков, принадлежащих муниципалитету, в текущем году пополнила городской бюджет на 27,2 млн рублей — именно столько средств принесли аукционы на 39 земельных участках общей площадью в 76,1 тыс кв. м.
Однако заявленный результат мог быть больше: всего, в уходящем 2024 году, аукционы объявлялись на 81 земельный участок, находившийся на балансе города — это порядка 221,2 тысячи «квадратов» площадей, чья сумма начальных цен составила более 45,8 млн рублей.
Разумеется, большая часть земель, выставленных на продажу, предназначалась исключительно под аренду — таких объектов было заявлено 72, но 9 участков могли сменить собственника: сумма начальных цен данных лотов оценивалась практически в 16,3 млн рублей.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о «приобретениях», поступивших на баланс омской администрации: например, выморочное имущество или, наоборот, современные и новые объекты, предназначенные для нужд города. К слову, вопрос права собственности является исключительным для недвижимого имущества — иногда от него буквально зависит «жизнь» здания: