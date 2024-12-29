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Posted 29 декабря, 14:38

Published 29 декабря, 14:38

Modified 29 декабря, 14:40

Updated 29 декабря, 14:40

Зарплаты водителей, смена маршрутов и экстренная посадка. Омск в воскресенье

Зарплаты водителей, смена маршрутов и экстренная посадка. Омск в воскресенье

29 декабря 2024, 14:38
Фото: gorod55.ru.
Итоги недели по версии Города55.

Новость №1. Омским водителям предложили больше 120 тысяч рублей за работу.

По крайней мере, именно такую зарплату предлагают соискателям АО «Пассажирское предприятие №8», недавно пережившее небольшую реформу. Разумеется, работа общественного транспорта зависит не только от них, однако другие должности подобными цифрами в зарплатных ведомостях, к сожалению, не смогут похвастаться — их зарплатная вилка составила всего 30,1 — 54,5 тыс рублей.

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Новость №.2. Рождественский полумарафон скажется на маршрутах городских автобусов.

Этой новости следовало ожидать: вчера стало известно о перекрытии некоторых участков улицы Ленина 6 и 7 января — это необходимо для проведения уже ставшего традицией полумарафона, а сегодня городская администрация анонсировала изменения в работе общественного транспорта. Всего альтернативные направления были проложены для 8 маршрутов, но долго терпеть возможные неудобства не придется — уже вечером 7 января все придет в норму.

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Новость №3. Дебошир на борту.

Делить салон самолета с мужчиной, устроившим потасовку в небе, пришлось пассажирам рейса Москва — Чита. Вот только вспыхнувший конфликт удалось погасить достаточно быстро: дебошира скрутили и высадили в Омске — сейчас им занимаются полицейские.

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#Илья Скобин#Самолет#Омск#Общественный транспорт#Полумарафон#Зарплаты#Маршруты#Итоги дня#Водители#Дебошир#Пассажирские перевозки#Реформа
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