Зарплаты водителей, смена маршрутов и экстренная посадка. Омск в воскресенье

Posted 29 декабря, 14:38
Published 29 декабря, 14:38
Modified 29 декабря, 14:40
Updated 29 декабря, 14:40
По крайней мере, именно такую зарплату предлагают соискателям АО «Пассажирское предприятие №8», недавно пережившее небольшую реформу. Разумеется, работа общественного транспорта зависит не только от них, однако другие должности подобными цифрами в зарплатных ведомостях, к сожалению, не смогут похвастаться — их зарплатная вилка составила всего 30,1 — 54,5 тыс рублей.
Этой новости следовало ожидать: вчера стало известно о перекрытии некоторых участков улицы Ленина 6 и 7 января — это необходимо для проведения уже ставшего традицией полумарафона, а сегодня городская администрация анонсировала изменения в работе общественного транспорта. Всего альтернативные направления были проложены для 8 маршрутов, но долго терпеть возможные неудобства не придется — уже вечером 7 января все придет в норму.
Делить салон самолета с мужчиной, устроившим потасовку в небе, пришлось пассажирам рейса Москва — Чита. Вот только вспыхнувший конфликт удалось погасить достаточно быстро: дебошира скрутили и высадили в Омске — сейчас им занимаются полицейские.