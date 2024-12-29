Зарплаты водителей, смена маршрутов и экстренная посадка. Омск в воскресенье

Этой новости следовало ожидать: вчера стало известно о перекрытии некоторых участков улицы Ленина 6 и 7 января — это необходимо для проведения уже ставшего традицией полумарафона, а сегодня городская администрация анонсировала изменения в работе общественного транспорта. Всего альтернативные направления были проложены для 8 маршрутов, но долго терпеть возможные неудобства не придется — уже вечером 7 января все придет в норму.