Стало известно, какие дорогие машины омичи чаще всего покупали в 2024 году

Posted 29 декабря, 14:24
Published 29 декабря, 14:24
Modified 29 декабря, 14:56
Updated 29 декабря, 14:56
Эксперты Авито предоставили Городу55 статистику продаж автомобилей с пробегом дороже 3 млн рублей на рынке Омской области.
По их информации, в регионе средняя цена автомобиля с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году составила 5 437 000 рублей.
По данным Авито, на первом месте по доле в продажах в категории от трех миллионов рублей оказалась Toyota Land Cruiser Prado. Ее доля по итогам года составила 2,72%. На втором месте — BMW 5 серии с долей 2,71%, на третьем — BMW Х5 с 2,7%.
На четвертом месте оказался автомобиль Lexus RX (2,69%), на пятом — Mercedes-Benz E-класса (2,08%). Также в десятку вошли Hyundai Palisade, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, BMW 3 серии и BMW X7.