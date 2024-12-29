Совпадение интересов. Ги Буше прокомментировал обмен между омским «Авангардом» и ЦСКА

Posted 29 декабря, 09:19
Published 29 декабря, 09:19
Modified 29 декабря, 09:21
Updated 29 декабря, 09:21
Как сообщает издание «Чемпионат», у руководства омского хоккейного клуба не было желания обменивать Коула Касселса — соглашение с ним было подписано еще в мае этого года. Однако уже в октябре появились первые «звоночки» о возможности досрочного расторжения контракта с хоккеистом, а накануне о возможном обмене упоминал и журналист Артур Хайруллин.
Ждать подтверждения этих выводов пришлось недолго — в тот же день «Авангард» сообщил о процедуре обмена, в ходе которой Константин Окулов и оказался в составе «ястребов». Очередную перестановку в составе команды накануне прокомментировал и главный тренер омского клуба.
Как рассказал Ги Буше, «Авангард» не рассматривал возможность обмена, однако кандидатура Константина Окулова все равно была очень «желанной». Вероятнее всего, аналогичная ситуация сложилась и в штабе «армейцев», запросивших взамен Коула Касселса. По словам главного тренера «Авангарда», его хотели сохранить в команде, но без этого обмена не удалось бы заполучить нового игрока.