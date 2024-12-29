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Posted 29 декабря, 09:19

Published 29 декабря, 09:19

Modified 29 декабря, 09:21

Updated 29 декабря, 09:21

В «Авангарде» хотели бы избежать обмена Коула Касселса, однако это стало важным условием со стороны ЦСКА

Совпадение интересов. Ги Буше прокомментировал обмен между омским «Авангардом» и ЦСКА

29 декабря 2024, 09:19
Фото: ХК «Авангард». В «Авангарде» хотели бы избежать обмена Коула Касселса, однако это стало важным условием со стороны ЦСКА

Главный тренер омского «Авангарда» раскрыл причину обмена Коула Касселса

Нельзя сказать, что омский клуб стремился к обмену Коула Касселса, однако трансфер хоккеиста в ЦСКА стал одним из условий, выдвинутых «контрагентом».

Как сообщает издание «Чемпионат», у руководства омского хоккейного клуба не было желания обменивать Коула Касселса — соглашение с ним было подписано еще в мае этого года. Однако уже в октябре появились первые «звоночки» о возможности досрочного расторжения контракта с хоккеистом, а накануне о возможном обмене упоминал и журналист Артур Хайруллин.

Ждать подтверждения этих выводов пришлось недолго — в тот же день «Авангард» сообщил о процедуре обмена, в ходе которой Константин Окулов и оказался в составе «ястребов». Очередную перестановку в составе команды накануне прокомментировал и главный тренер омского клуба.

Как рассказал Ги Буше, «Авангард» не рассматривал возможность обмена, однако кандидатура Константина Окулова все равно была очень «желанной». Вероятнее всего, аналогичная ситуация сложилась и в штабе «армейцев», запросивших взамен Коула Касселса. По словам главного тренера «Авангарда», его хотели сохранить в команде, но без этого обмена не удалось бы заполучить нового игрока.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Контракт#Новости#ЦСКА#Коул Касселс#Трансфер#Ги Буше#Константин Окулов
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