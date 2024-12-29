Совпадение интересов. Ги Буше прокомментировал обмен между омским «Авангардом» и ЦСКА

Как сообщает издание «Чемпионат», у руководства омского хоккейного клуба не было желания обменивать Коула Касселса — соглашение с ним было подписано еще в мае этого года. Однако уже в октябре появились первые «звоночки» о возможности досрочного расторжения контракта с хоккеистом, а накануне о возможном обмене упоминал и журналист Артур Хайруллин.