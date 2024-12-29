Считанные метры. Житель Омской области погиб в ДТП из-за несоблюдения дистанции

Напомним, что автодорога Тюмень — Омск уже давно получила среди водителей титул «трассы смерти» — из-за большого количества аварий. К сожалению, большинство таких происшествий становятся причиной гибели людей: например, в ноябре на «трассе смерти» произошла массовая авария с участием двух грузовиков и легковым автомобилем, в результате которого погиб человек и получили травмы еще двое. Также одна из смертельных аварий произошла совсем недавно: 25 декабря на трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка. Но, возможно, в дальнейшем, пугающая статистика снизится: