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Posted 29 декабря, 05:08

Published 29 декабря, 05:08

Modified 29 декабря, 05:11

Updated 29 декабря, 05:11

ДТП на 434 км трассы Р-402 стало причиной гибели 41-летнего мужчины за рулем автомобиля Nissan

Считанные метры. Житель Омской области погиб в ДТП из-за несоблюдения дистанции

29 декабря 2024, 05:08
Фото: gorod55.ru. ДТП на 434 км трассы Р-402 стало причиной гибели 41-летнего мужчины за рулем автомобиля Nissan

В Омской области водитель авто не рассчитал дистанцию и погиб в ДТП

Автодорога Тюмень — Омск, уже давно пользующаяся дурной славой, вновь стала локацией для трагедии с человеческими жертвами: несоблюдение дистанции между авто привело к столкновению и гибели одного из водителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, сообщение с информацией о столкновении на 434 километре трассы Р-402 поступило в дежурную часть около 6 часов утра: предварительно, причиной трагедии стало несоблюдение водителем автомобиля Nissan безопасного интервала между машинами — удар пришелся прямо в «корму» Sitrak'а.

Место происшествия
Один из автомобилей получил катастрофические повреждения
Место происшествия. Фото: Управление МВД России по Омской области (ВКонтакте/55mvd)

Водитель авто, спровоцировавший возникновение аварийной ситуации, погиб в результате ДТП. Специалисты ведомства проводят проверку и работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что автодорога Тюмень — Омск уже давно получила среди водителей титул «трассы смерти» — из-за большого количества аварий. К сожалению, большинство таких происшествий становятся причиной гибели людей: например, в ноябре на «трассе смерти» произошла массовая авария с участием двух грузовиков и легковым автомобилем, в результате которого погиб человек и получили травмы еще двое. Также одна из смертельных аварий произошла совсем недавно: 25 декабря на трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка. Но, возможно, в дальнейшем, пугающая статистика снизится:

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Новости#Трасса смерти#Автодорога Тюмень — Омск#Проверка УМВД#Смертельные аварии
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