Считанные метры. Житель Омской области погиб в ДТП из-за несоблюдения дистанции

Posted 29 декабря, 05:08
Published 29 декабря, 05:08
Modified 29 декабря, 05:11
Updated 29 декабря, 05:11
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, сообщение с информацией о столкновении на 434 километре трассы Р-402 поступило в дежурную часть около 6 часов утра: предварительно, причиной трагедии стало несоблюдение водителем автомобиля Nissan безопасного интервала между машинами — удар пришелся прямо в «корму» Sitrak'а.
Водитель авто, спровоцировавший возникновение аварийной ситуации, погиб в результате ДТП. Специалисты ведомства проводят проверку и работают над установлением всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что автодорога Тюмень — Омск уже давно получила среди водителей титул «трассы смерти» — из-за большого количества аварий. К сожалению, большинство таких происшествий становятся причиной гибели людей: например, в ноябре на «трассе смерти» произошла массовая авария с участием двух грузовиков и легковым автомобилем, в результате которого погиб человек и получили травмы еще двое. Также одна из смертельных аварий произошла совсем недавно: 25 декабря на трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка. Но, возможно, в дальнейшем, пугающая статистика снизится: