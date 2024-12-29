«Подарок» пассажирам. Сразу несколько омских маршрутов изменятся на Рождество

Posted 29 декабря, 10:20
Published 29 декабря, 10:20
Modified 29 декабря, 14:32
Updated 29 декабря, 14:32
Специалисты омской администрации поделились информацией о функционировании городского общественного транспорта на период 6–7 января: в эти дни улица Ленина будет задействована для подготовки, а затем и проведения Рождественского марафона.
В связи с этим, ее участки будут закрыты для движения машин всех видов — ограничения, хоть и поделены на разные этапы, все равно затронут работу городского транспорта — с 8 часов утра 6 января и будут отменены в 9 часов вечера 7 января.
Необходимые работы на улице Ленина (на отрезке от Интернациональной улицы и до площади Победы, включая и Соборную площадь), станут причиной «подвижек» в маршруте троллейбуса №8 и автобусов, курсирующих по маршрутам №62, №73 и №94.
Аналогичные, но менее продолжительные изменения в работе общественного транспорта произойдут и 7 января: с 12:00 до 17:00 часов по альтернативным маршрутам будут следовать автобусы № 28, 34, 73, 94, 25, 77.
Напомним, ранее Город55 сообщал о публикации схемы перекрытия улицы Ленина, связанной с подготовкой к Рождественскому марафону: познакомиться подробнее с предложенными схемами объезда можно в материале ниже.