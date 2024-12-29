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Posted 29 декабря, 10:20

Published 29 декабря, 10:20

Modified 29 декабря, 14:32

Updated 29 декабря, 14:32

В Омске на Рождество скорректируют сразу 8 маршрутов общественного транспорта

«Подарок» пассажирам. Сразу несколько омских маршрутов изменятся на Рождество

29 декабря 2024, 10:20
Фото: gorod55.ru. В Омске на Рождество скорректируют сразу 8 маршрутов общественного транспорта

6 и 7 января омский общественный транспорт изменит свои маршруты

Подготовка и старт Рождественского марафона — серьезное мероприятие, требующие специальных условий. Одно из них — перекрытие улиц, которым и предстоит стать основными трассами соревнования. Но, вместе с этим, ненадолго изменятся и маршруты городского транспорта.

Специалисты омской администрации поделились информацией о функционировании городского общественного транспорта на период 6–7 января: в эти дни улица Ленина будет задействована для подготовки, а затем и проведения Рождественского марафона.

В связи с этим, ее участки будут закрыты для движения машин всех видов — ограничения, хоть и поделены на разные этапы, все равно затронут работу городского транспорта — с 8 часов утра 6 января и будут отменены в 9 часов вечера 7 января.

Необходимые работы на улице Ленина (на отрезке от Интернациональной улицы и до площади Победы, включая и Соборную площадь), станут причиной «подвижек» в маршруте троллейбуса №8 и автобусов, курсирующих по маршрутам №62, №73 и №94.

Схема функционирования маршрутов №62, №73 и №94, а также троллейбуса №8
Схема функционирования маршрутов №62, №73 и №94, а также троллейбуса №8. Фото: Пресс-служба администрации Омска (Telegram/omskonelove)

Аналогичные, но менее продолжительные изменения в работе общественного транспорта произойдут и 7 января: с 12:00 до 17:00 часов по альтернативным маршрутам будут следовать автобусы № 28, 34, 73, 94, 25, 77.

Схема функционирования маршрутов № 28, 34, 73, 94, 25, 77
Схема функционирования маршрутов № 28, 34, 73, 94, 25, 77. Фото: Пресс-служба администрации Омска (Telegram/omskonelove)

Напомним, ранее Город55 сообщал о публикации схемы перекрытия улицы Ленина, связанной с подготовкой к Рождественскому марафону: познакомиться подробнее с предложенными схемами объезда можно в материале ниже.

В Омске ограничат движение транспорта 6 и 7 января 2025 года: основные изменения
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Маршруты#Рождество#Новости#Городской транспорт#Перекрытие улиц#Рождественский марафон
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