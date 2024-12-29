Почти как дома. Ги Буше прокомментировал победу омского «Авангарда» над «Ладой»

Posted 29 декабря, 07:11
Published 29 декабря, 07:11
Modified 29 декабря, 07:13
Updated 29 декабря, 07:13
Сразу после победы в напряженном матче (13 забитых шайб за игру заставили поволноваться фанатов как «Авангарда», так и «Лады»), с главным тренером «ястребов» удалось пообщаться одному из корреспондентов издания «Чемпионат».
Как отметил Ги Буше, домашние матчи «Авангарда» — это всегда шумные трибуны и невероятная атмосфера. С ней, как признался специалист, до этого он был знаком только заочно: некоторые игры омского клуба он смотрел еще в Канаде, и каждый раз девушка главного тренера просила сделать потише.
Но теперь эти ощущения были воплощены и в реальности: по словам Ги Буше, прожить и прочувствовать подобное — совершенно разные ощущения, ведь омская G-Drive арена способна подарить особенные ощущения. Сам же специалист выразил надежду, что омичи понимают, насколько им повезло и насколько уникальна городская арена.
К тому же, опыт Ги Буше позволяет сравнить ощущения от работы в новом месте: как рассказал корреспонденту главный тренер «Авангарда», эмоции от игр в Омске могут сравниться с матчами НХЛ или даже периодом работы специалиста со сборной Канады — настолько «фантастическую поддержку» демонстрируют омские трибуны.