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Posted 29 декабря, 07:11

Published 29 декабря, 07:11

Modified 29 декабря, 07:13

Updated 29 декабря, 07:13

Ги Буше поделился впечатлениями от первой победы в статусе главного тренера омского «Авангарда»

Почти как дома. Ги Буше прокомментировал победу омского «Авангарда» над «Ладой»

29 декабря 2024, 07:11
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше поделился впечатлениями от первой победы в статусе главного тренера омского «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» поделился эмоциями от первой победы на посту

Победа в матче, состоявшемся в минувшую субботу, стала первой для Ги Буше в качестве главного тренера «Авангарда». И эмоции от нее соответствующие: потрясающая поддержка трибун может сравниться, а то и затмить атмосферу на матчах НХЛ и сборной Канады.

Сразу после победы в напряженном матче (13 забитых шайб за игру заставили поволноваться фанатов как «Авангарда», так и «Лады»), с главным тренером «ястребов» удалось пообщаться одному из корреспондентов издания «Чемпионат».

Как отметил Ги Буше, домашние матчи «Авангарда» — это всегда шумные трибуны и невероятная атмосфера. С ней, как признался специалист, до этого он был знаком только заочно: некоторые игры омского клуба он смотрел еще в Канаде, и каждый раз девушка главного тренера просила сделать потише.

Но теперь эти ощущения были воплощены и в реальности: по словам Ги Буше, прожить и прочувствовать подобное — совершенно разные ощущения, ведь омская G-Drive арена способна подарить особенные ощущения. Сам же специалист выразил надежду, что омичи понимают, насколько им повезло и насколько уникальна городская арена.

К тому же, опыт Ги Буше позволяет сравнить ощущения от работы в новом месте: как рассказал корреспонденту главный тренер «Авангарда», эмоции от игр в Омске могут сравниться с матчами НХЛ или даже периодом работы специалиста со сборной Канады — настолько «фантастическую поддержку» демонстрируют омские трибуны.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#G-Drive Арена#Ги Буше#Трибуны
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