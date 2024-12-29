Почти как дома. Ги Буше прокомментировал победу омского «Авангарда» над «Ладой»

Как отметил Ги Буше, домашние матчи «Авангарда» — это всегда шумные трибуны и невероятная атмосфера. С ней, как признался специалист, до этого он был знаком только заочно: некоторые игры омского клуба он смотрел еще в Канаде, и каждый раз девушка главного тренера просила сделать потише.