Омское «Пассажирское предприятие №8» массово ищет водителей на зарплату в 121 тысячу

Posted 29 декабря, 04:10
Published 29 декабря, 04:10
Modified 29 декабря, 04:35
Updated 29 декабря, 04:35
«Пассажирское предприятие №8», не так давно утратившее статус муниципального предприятия, опубликовало обновленный лист вакансий. Большая его часть, как и ранее, предложения работы для водителей: сейчас предприятию требуется 89 таких специалистов. Средняя зарплата, согласно представленным данным, составляет 121 тысячу рублей. Примечательно, что в отличие от других заявленных вакансий, для них не указана разница в суммах начисления и получения зарплаты на руки.
Суммы, предложенные соискателям на должность водителей, являются верхней границей «зарплатной вилки» на предприятии. А вот предложений «поменьше» уже куда больше: например, слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда, будет получать порядка 54,5 тысяч рублей (и 47 тысяч уже на руки). Кроме того, «в цене» и ведущие специалисты отдела информационных технологий, аккумуляторщики и ряд других вакансий.
Но, можно отметить, что «ПП №8» востребованы и не самые высокооплачиваемые должности, например, мойщики-уборщики подвижного состава: им готовы предложить чуть больше 30 тысяч рублей, но при этом таких сотрудников требуется сразу 10.