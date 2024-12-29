gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 04:10

Published 29 декабря, 04:10

Modified 29 декабря, 04:35

Updated 29 декабря, 04:35

Омское «Пассажирское предприятие №8» открыло почти 100 вакансий с зарплатой более 120 тыс рублей.

Омское «Пассажирское предприятие №8» массово ищет водителей на зарплату в 121 тысячу

29 декабря 2024, 04:10
Фото: gorod55.ru. Омское «Пассажирское предприятие №8» открыло почти 100 вакансий с зарплатой более 120 тыс рублей.

«Пассажирское предприятие №8» сообщило о 200 новых вакансиях для омичей

Однако кроме водителей на предприятии требуется и другой персонал: в минувшую пятницу, 27 декабря, «Пассажирское предприятие №8» опубликовало порядка 200 вакансий.

«Пассажирское предприятие №8», не так давно утратившее статус муниципального предприятия, опубликовало обновленный лист вакансий. Большая его часть, как и ранее, предложения работы для водителей: сейчас предприятию требуется 89 таких специалистов. Средняя зарплата, согласно представленным данным, составляет 121 тысячу рублей. Примечательно, что в отличие от других заявленных вакансий, для них не указана разница в суммах начисления и получения зарплаты на руки.

Суммы, предложенные соискателям на должность водителей, являются верхней границей «зарплатной вилки» на предприятии. А вот предложений «поменьше» уже куда больше: например, слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда, будет получать порядка 54,5 тысяч рублей (и 47 тысяч уже на руки). Кроме того, «в цене» и ведущие специалисты отдела информационных технологий, аккумуляторщики и ряд других вакансий.

Но, можно отметить, что «ПП №8» востребованы и не самые высокооплачиваемые должности, например, мойщики-уборщики подвижного состава: им готовы предложить чуть больше 30 тысяч рублей, но при этом таких сотрудников требуется сразу 10.

Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Работа#Омск#Зарплата#Новости#Трудоустройство#Вакансии#Водители#Пассажирское предприятие №8#Слесарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика