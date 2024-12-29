Омское «Пассажирское предприятие №8» массово ищет водителей на зарплату в 121 тысячу

Суммы, предложенные соискателям на должность водителей, являются верхней границей «зарплатной вилки» на предприятии. А вот предложений «поменьше» уже куда больше: например, слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда, будет получать порядка 54,5 тысяч рублей (и 47 тысяч уже на руки). Кроме того, «в цене» и ведущие специалисты отдела информационных технологий, аккумуляторщики и ряд других вакансий.