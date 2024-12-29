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Posted 29 декабря, 14:48

Published 29 декабря, 14:48

Modified 29 декабря, 14:50

Updated 29 декабря, 14:50

Новый год в Омске начнется с мощного снегопада

Новый год в Омске начнется с мощного снегопада

29 декабря 2024, 14:48
Фото: 1MI.
Осадки будут длиться три дня.

По данным сервиса Ventusky, в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, обещают температуру воздуха в пределах -10… -13 градусов. Также, по прогнозу синоптиков, после полудня в первый день года на регион обрушится снегопад. Осадки ожидаются еще 2 и 3 декабря.

Прогноз на 1 января
Прогноз на 1 января
Прогноз на 1 января. Фото: Ventusky

Отметим, что ближайшие два дня холодов не обещают. В понедельник, 30 декабря, в регионе ночью температура составит от -7 до -12 градусов, днем — до 8 градусов. Существенных осадков не ожидается, ночью по северной половине области может пройти небольшой снег. В отдельных районах прогнозируют туман и изморозь.

Во вторник, 31 декабря температура днем составит -8…-13 градусов. Также возможен ветер до 9 м/с.

Ранее Город55 писал, что на январских праздниках в Омской области потеплеет до плюсовой температуры. Подробный прогноз читайте в нашем материале по ссылке.

От -4 до -22: какая погода ждет омичей на январских праздниках
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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Новый год#Температура#Прогноз#Город55
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