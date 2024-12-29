Новогодние маршруты, «черное небо» Омска и путь в плей-офф. Главные темы недели

Хотя, причины таких «недопониманий» могут крыться и в почти что регулярных изменениях, вносимых в дорожное движение: в понедельник ряд улиц у перекрытого моста получили «обновление» схем движения — теперь запрещен левый поворот и разворот на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ. Вместе с этим Сергей Шелест рассказал и кое-какие детали подготовки запуска реверсивного движения на мосту — подрядчик уже закупает светофоры и несущие конструкции для них. А вот от идеи ледовой переправы в черте Омска пришлось отказаться (хоть на ней и настаивали некоторые «завсегдатаи» пробок).