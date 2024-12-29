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Posted 29 декабря, 12:00

Published 29 декабря, 12:00

Modified 29 декабря, 14:40

Updated 29 декабря, 14:40

Новогодние маршруты, «черное небо» Омска и путь в плей-офф. Главные темы недели

Новогодние маршруты, «черное небо» Омска и путь в плей-офф. Главные темы недели

29 декабря 2024, 12:00
Минувшие семь дней подарили омичам большое количество новостей — самых разных и интересных. Познакомиться с ними уже можно в нашем еженедельном дайджесте главных тем недели — кстати, последнем в уходящем 2024 году.

Тема №1. Предновогодние изменения в дорожной сети Омска.

Мост у омского Телецентра постоянно преподносит омичам сюрпризы: как выяснилось на прошлой неделе, реверсивному движению на переправе все-таки быть. Но это важное решение потребует совместных усилий не только городской администрации, но и крупных предприятий и даже учебных заведений — об этом накануне рассказал мэр Омска, Сергей Шелест. Но кое-какие новшества применяют уже сейчас, не дожидаясь пуска «реверса»: проезд по мосту будет перекрываться на ночь два раза в неделю.

Мэр Омска Шелест извинился перед омичами за ремонт моста
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Но пока, увы, омичам придется мириться с многокилометровыми пробками, бьющими все рекорды по баллам в сервисах онлайн-карт, а иногда — и водителей. И ладно бы это было шуткой: понедельник был омрачен не только мощным затором, но и выяснением отношений между его участниками, причем таким, что разнимать задир пришлось сотрудникам ГАИ. Чем закончилась потасовка, как и ее предпосылки, неизвестно, но скорости дорожному движению это явно не добавило.

Драка на мосту у Телецентра: омские водители не выдержали и устроили потасовку
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Хотя, причины таких «недопониманий» могут крыться и в почти что регулярных изменениях, вносимых в дорожное движение: в понедельник ряд улиц у перекрытого моста получили «обновление» схем движения — теперь запрещен левый поворот и разворот на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ. Вместе с этим Сергей Шелест рассказал и кое-какие детали подготовки запуска реверсивного движения на мосту — подрядчик уже закупает светофоры и несущие конструкции для них. А вот от идеи ледовой переправы в черте Омска пришлось отказаться (хоть на ней и настаивали некоторые «завсегдатаи» пробок).

Реверсивное движение на мосту у Телецентра: как и когда это будет работать
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К слову, некоторые ограничения дорожного движения ждут омичей уже в наступающем году — к счастью, кратковременные. Но, 6 и 7 января водителям в центре города стоит быть внимательнее: проведение Рождественского полумарафона потребует перекрытие некоторых участков улицы Ленина. Это, в свою очередь, повлияет и на работу общественного транспорта в эти дни.

В Омске ограничат движение транспорта 6 и 7 января 2025 года: основные изменения
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Тема №2. «Ароматы» большого города.

Увы, не только нюансы движения на омских дорогах стали предметом бурных обсуждений горожан — эта неделя запомнилась омичам и частым объявлением режима неблагоприятных метеоусловий — первые предупреждения от синоптиков поступали уже ночью понедельника. Разумеется, общественность отреагировала мгновенно — «добро пожаловать в Сайлент-Хилл»!

«Вонища вечная»: в Омской области продлили режим НМУ
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Позже стали известны и вероятные источники загрязнения атмосферы: очередное превышение норм содержания оксида углерода было вновь зафиксировано в Центральном округе Омска. И, что примечательно, сильнее всего на этот район влияют угольная ТЭЦ-5 и котельные «Тепловой компании». Ну, а омичи уже окрестили это явление «одним сплошным НМУ».

«Трудно дышать»: в Омской области в очередной раз ввели режим НМУ первой степени
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Наша редакция тоже постаралась разобраться в этой наболевшей проблеме: познакомиться с интересной статистикой и узнать — действительно ли в Омске чистый воздух? — уже можно в нашем специальном проекте:

В Омске чистый воздух
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Тема №3. Вперед, в плей-офф.

Минувшая неделя стала значимой и для омского хоккея: трансферное окно КХЛ закрыто, а значит, «Авангард» будет заканчивать сезон в «фиксированном» составе. Его, к слову, незадолго до дедлайна пополнил Константин Окулов — в результате обмена с ЦСКА, куда перешел Коул Касселс. Однако, по последним данным, обмен оказался «незапланированным».

Слухи подтвердились: «Авангард» обменял Коула Касселса на нападающего из ЦСКА
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Вот только эта неделя не обошлась и без «потерь»: «ястребы» остались до конца сезона без защитника в лице Алекса Гранта — хоккеист получил тяжелую травму, а расположение клуба покинули Станислав Галиев, Павел Хомченко и Матвей Заседа. Неожиданный «дефицит» игроков пришлось восполнять в последний день дедлайна: подписанием договоров с Джованни Фьоре и Кириллом Кожевниковым.

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Итоги недели за минуту.

Познакомиться с этими и многими другими новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет корреспондент Города55 Евгений Игишев.

Видео: gorod55.ru. Итоги недели за минуту с Евгением Игишевым
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