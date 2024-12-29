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Posted 29 декабря, 14:22

Published 29 декабря, 14:22

Modified 29 декабря, 14:57

Updated 29 декабря, 14:57

Администрация Омска вынесла на общественные обсуждения план застройки 1-го микрорайона на Левобережье.

Имеют виды. Мэрия Омска поделилась планами застройки 1-го микрорайона на Левобережье

29 декабря 2024, 14:22
Фото: gorod55.ru. Администрация Омска вынесла на общественные обсуждения план застройки 1-го микрорайона на Левобережье.

В мэрии Омска представили проект точечной застройки микрорайона на Левобережье

Проект планировки территории микрорайона уже выставлен на общественные обсуждения, но пока редакция Города55 решила выяснить, какие именно изменения «грозят» жилому массиву в границах улиц Конева, Лукашевича, Ватутина, Новороссийской и Волгоградской.

Необходимые документы были опубликованы на портале городской администрации еще 19 декабря, вместе с оповещением о проведении общественных слушаний — предполагается, что продлятся они до 16 января.

Согласно представленному проекту, все работы с обликом микрорайона будут проводить в несколько этапов: первым в очереди на постройку находится «объект дорожного сервиса» — схемы в документации свидетельствуют о планах его размещения на пересечении Волгоградской улицы и Новороссийской. Отметим, что соответствующая категория землепользования и застройки — «Т-2» — присвоена практически всей территории микрорайона, прилегающей к Волгоградской улице.

Кроме того, в ее границах планируется обустройство двух гаражей — они будут рассчитаны на 167 машиномест суммарно, зоны дорожного отдыха и пары магазинов — вместе с еще одной СТО.

Правила землепользования и застройки, предлагаемые в проекте планировки территории (скриншот)
Правила землепользования и застройки, предлагаемые в проекте планировки территории (скриншот). Фото: Официальный портал администрации города Омска

Вторым этапом предлагаемый проект утверждает строительство жилого дома большой этажности: работы над ним, по всей видимости уже ведутся, а само сооружение может появиться в пределах улиц Ватутина — Новороссийской.

Кое-какие новшества предложены и для большой березовой рощи, украшающей микрорайон: третий этап работ подразумевает появление в ее центре многофункциональной площадки, рассчитанной на круглогодичное использование, а окружающая территория подвергнется благоустройству.

Опубликованный проект планировки содержит в себе и объекты образования: согласно представленным схемам, на улице Ватутина может быть возведен центр допобразования — уже в составе клуба для детей и молодежи.

Напомним, ранее Город55 сообщал о согласовании проекта благоустройства местности у кинотеатра «Маяковский» — однако, в ходе заседания «зеленой комиссии» 18 декабря были выявлены различия в проектах, предложенных мэрией и владельца земельного участка, торговой фирмы «Омь».

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#Илья Скобин#Экономика#Омск#Благоустройство#Мэрия#Строительство#Новости#Застройка#Микрорайон#Общественные обсуждения
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