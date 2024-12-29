Имеют виды. Мэрия Омска поделилась планами застройки 1-го микрорайона на Левобережье

Согласно представленному проекту, все работы с обликом микрорайона будут проводить в несколько этапов: первым в очереди на постройку находится «объект дорожного сервиса» — схемы в документации свидетельствуют о планах его размещения на пересечении Волгоградской улицы и Новороссийской. Отметим, что соответствующая категория землепользования и застройки — «Т-2» — присвоена практически всей территории микрорайона, прилегающей к Волгоградской улице.