Имеют виды. Мэрия Омска поделилась планами застройки 1-го микрорайона на Левобережье

Posted 29 декабря, 14:22
Published 29 декабря, 14:22
Modified 29 декабря, 14:57
Updated 29 декабря, 14:57
Необходимые документы были опубликованы на портале городской администрации еще 19 декабря, вместе с оповещением о проведении общественных слушаний — предполагается, что продлятся они до 16 января.
Согласно представленному проекту, все работы с обликом микрорайона будут проводить в несколько этапов: первым в очереди на постройку находится «объект дорожного сервиса» — схемы в документации свидетельствуют о планах его размещения на пересечении Волгоградской улицы и Новороссийской. Отметим, что соответствующая категория землепользования и застройки — «Т-2» — присвоена практически всей территории микрорайона, прилегающей к Волгоградской улице.
Кроме того, в ее границах планируется обустройство двух гаражей — они будут рассчитаны на 167 машиномест суммарно, зоны дорожного отдыха и пары магазинов — вместе с еще одной СТО.
Вторым этапом предлагаемый проект утверждает строительство жилого дома большой этажности: работы над ним, по всей видимости уже ведутся, а само сооружение может появиться в пределах улиц Ватутина — Новороссийской.
Кое-какие новшества предложены и для большой березовой рощи, украшающей микрорайон: третий этап работ подразумевает появление в ее центре многофункциональной площадки, рассчитанной на круглогодичное использование, а окружающая территория подвергнется благоустройству.
Опубликованный проект планировки содержит в себе и объекты образования: согласно представленным схемам, на улице Ватутина может быть возведен центр допобразования — уже в составе клуба для детей и молодежи.
Напомним, ранее Город55 сообщал о согласовании проекта благоустройства местности у кинотеатра «Маяковский» — однако, в ходе заседания «зеленой комиссии» 18 декабря были выявлены различия в проектах, предложенных мэрией и владельца земельного участка, торговой фирмы «Омь».