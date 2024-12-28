Животные едва не сгорели. На ферме под Омском из огня спасли больше сотни коров

Posted 28 декабря, 09:46
Published 28 декабря, 09:46
Modified 28 декабря, 09:48
Updated 28 декабря, 09:48
Минувшей ночью, 28 декабря, в деревне Березянка Омского района вспыхнул пожар внутри животноводческой фермы, сообщили в региональном МЧС. Горел трактор и подсобное помещение.
К счастью, обошлось без пострадавших. С фермы удалось вывести 120 коров.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 17 спасателей. Причну возгорания предстоит выяснить экспертам.
Напомним, что в середине декабря произошел пожар на ферме в Любинском районе. В огне погибли 37 коров.