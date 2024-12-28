gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 09:46

Published 28 декабря, 09:46

Modified 28 декабря, 09:48

Updated 28 декабря, 09:48

На ферме под Омском спасли из огня больше сотни коров

Животные едва не сгорели. На ферме под Омском из огня спасли больше сотни коров

28 декабря 2024, 09:46
Фото: 1MI.

На ферме под Омском спасли из огня больше сотни коров

Пожар произошел ночью в деревне Березянка. На ферме загорелся трактор и подсобное помещение.

Минувшей ночью, 28 декабря, в деревне Березянка Омского района вспыхнул пожар внутри животноводческой фермы, сообщили в региональном МЧС. Горел трактор и подсобное помещение.

К счастью, обошлось без пострадавших. С фермы удалось вывести 120 коров.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 17 спасателей. Причну возгорания предстоит выяснить экспертам.

Напомним, что в середине декабря произошел пожар на ферме в Любинском районе. В огне погибли 37 коров.

Десятки коров погибли в огне на омской ферме
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Эвакуация#Трактор#Ферма#МЧС России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика