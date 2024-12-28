ВТБ завершил миграцию зарплатных клиентов «Открытия»

Активный перевод розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ стартовал весной этого года. Предложения о переходе тогда получили владельцы всех дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Уже в начале лета начался процесс миграции розничного портфеля зарплатных клиентов «Открытия». Стать клиентом ВТБ можно было в несколько кликов в мобильном приложении.