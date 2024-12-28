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Posted 28 декабря, 08:30

Published 28 декабря, 08:30

Modified 28 декабря, 08:32

Updated 28 декабря, 08:32

ВТБ завершил миграцию зарплатных клиентов «Открытия»

ВТБ завершил миграцию зарплатных клиентов «Открытия»

28 декабря 2024, 08:30
Фото: Владимир Смирнов. Банк ВТБ.
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Более 760 тысяч розничных клиентов «Открытия» в этом году начали получать зарплату на карты ВТБ. Такой переход стал одним из крупнейших на российском финансовом рынке.
«Зарплата клиентам должна поступать точно в срок, поэтому их переход из одного банка в другой важно провести на 100% плавно. ВТБ предложил клиентам „Открытия“ не только новые зарплатные преференции, но и улучшенные условия по вкладам и кредитам, программе лояльности и семейному банку, а также передовым цифровым сервисам. В следующем году ежедневное обслуживание в ВТБ станет для них еще выгоднее», — комментирует начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков.

Активный перевод розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ стартовал весной этого года. Предложения о переходе тогда получили владельцы всех дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Уже в начале лета начался процесс миграции розничного портфеля зарплатных клиентов «Открытия». Стать клиентом ВТБ можно было в несколько кликов в мобильном приложении.

На сегодняшний день ВТБ — один из лидеров отечественного рынка по числу зарплатных клиентов. Более 220 тыс предприятий и организаций доверяют банку ведение своих зарплатных проектов. Около 9 млн человек используют карту ВТБ для получения ежемесячных выплат от работодателя.

Справка:

В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.

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