ВТБ стал партнером фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Фильм основан на сказке Александра Волкова, знакомой миллионам российских зрителей с детства. Картина перенесет зрителей в волшебный мир, где девочка Элли вместе с Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом отправляется по дороге из желтого кирпича к Изумрудному городу, чтобы найти волшебника, который исполнит их заветные желания.