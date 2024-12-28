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Posted 28 декабря, 06:21

Published 28 декабря, 06:21

Modified 28 декабря, 06:23

Updated 28 декабря, 06:23

ВТБ стал партнером фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

ВТБ стал партнером фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

28 декабря 2024, 06:21
Фото: Пресс-служба «Централ Партнершип».
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1 января 2025 года на большие экраны выходит фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+). Банк ВТБ — партнер фильма.
«Поддержка таких замечательных проектов для ВТБ это не только вклад в развитие отечественного кинематографа, но и укрепление культурных традиций, формирование связей между поколениями. Без сомнения, это произведение вписано в наш культурный код, с ним росли и мы, и наши родители, а теперь новая экранизация привлечет к экранам самых молодых зрителей. „Волшебник Изумрудного города“ — история, которая учит вере в себя, дружбе и стремлению к мечте. Нам важно быть частью таких вдохновляющих инициатив», — отмечает старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Фильм основан на сказке Александра Волкова, знакомой миллионам российских зрителей с детства. Картина перенесет зрителей в волшебный мир, где девочка Элли вместе с Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом отправляется по дороге из желтого кирпича к Изумрудному городу, чтобы найти волшебника, который исполнит их заветные желания.

Это полномасштабная экранизация, которая сочетает живую игру актеров и современные технологии трехмерной компьютерной графики (CGI). Главную роль исполнила юная Катя Червова, а среди актеров — Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников и другие звезды. Режиссером выступил Игорь Волошин, а визуальные эффекты созданы студией CGF. Съемки фильма проходили в Москве, Московской области и Дагестане. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — первая часть трилогии, которая обещает стать новой сказочной франшизой.

Фильм произведен «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), «Кинослово», CGF, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино.

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

Справка:

В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.

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