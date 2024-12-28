Волонтеры Омского НПЗ вручили подарки детям в рамках акции «Письмо Деду Морозу»

В акции «Письмо Деду Морозу» сотрудники завода участвуют более 10 лет. За это время поздравления получили тысячи детей в Омске. Еще одной инициативой ОНПЗ является украшение города к праздникам. В этом году преобразились набережная Оми возле Бударина, Советский парк и сквер Молодоженов.