Волонтеры Омского НПЗ вручили подарки детям в рамках акции «Письмо Деду Морозу»

Posted 28 декабря, 08:00
Published 28 декабря, 08:00
Modified 28 декабря, 08:00
Updated 28 декабря, 08:00
В преддверии Нового года волонтеры ОНПЗ провели традиционную благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу». Подопечным двух домов-интернатов и адаптивной школы, в которой обучаются дети с ограниченным возможностями здоровья, подарили желанные подарки.
Благодаря волонтерам предприятия в этом году исполнились желания 112 детей. В своих письмах к Деду Морозу ребята просили наборы конструкторов, мягкие игрушки, книги, конфеты и комплекты для творчества. Часть подарков для детей, которые оставили скромные пожелания, волонтеры дополнили по собственной инициативе.
«Волонтерские акции, направленные на поддержку детей, всегда получают горячий отклик у коллектива предприятия. Сотрудники очень трепетно относятся к новогодней благотворительной акции: охотно собирают подарки для детей и ездят вручать с праздничным представлением. Помимо этого, предприятие традиционно украшает город праздничными локациями с иллюминацией и ледовыми фигурами», — сообщил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
В акции «Письмо Деду Морозу» сотрудники завода участвуют более 10 лет. За это время поздравления получили тысячи детей в Омске. Еще одной инициативой ОНПЗ является украшение города к праздникам. В этом году преобразились набережная Оми возле Бударина, Советский парк и сквер Молодоженов.