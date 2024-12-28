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Posted 28 декабря, 08:00

Published 28 декабря, 08:00

Modified 28 декабря, 08:00

Updated 28 декабря, 08:00

Волонтеры Омского НПЗ вручили подарки детям в рамках акции «Письмо Деду Морозу»

Волонтеры Омского НПЗ вручили подарки детям в рамках акции «Письмо Деду Морозу»

28 декабря 2024, 08:00
Фото: Римма Злацовская.
Сотрудники предприятия более 10 лет примеряют на себя роль новогодних волшебников и дарят детям желанные подарки.

В преддверии Нового года волонтеры ОНПЗ провели традиционную благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу». Подопечным двух домов-интернатов и адаптивной школы, в которой обучаются дети с ограниченным возможностями здоровья, подарили желанные подарки.

Благодаря волонтерам предприятия в этом году исполнились желания 112 детей. В своих письмах к Деду Морозу ребята просили наборы конструкторов, мягкие игрушки, книги, конфеты и комплекты для творчества. Часть подарков для детей, которые оставили скромные пожелания, волонтеры дополнили по собственной инициативе.

«Волонтерские акции, направленные на поддержку детей, всегда получают горячий отклик у коллектива предприятия. Сотрудники очень трепетно относятся к новогодней благотворительной акции: охотно собирают подарки для детей и ездят вручать с праздничным представлением. Помимо этого, предприятие традиционно украшает город праздничными локациями с иллюминацией и ледовыми фигурами», — сообщил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

В акции «Письмо Деду Морозу» сотрудники завода участвуют более 10 лет. За это время поздравления получили тысячи детей в Омске. Еще одной инициативой ОНПЗ является украшение города к праздникам. В этом году преобразились набережная Оми возле Бударина, Советский парк и сквер Молодоженов.

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#Омск#Акция#Новости#ОНПЗ#Подарки#Новый год 2025
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