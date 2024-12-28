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Posted 28 декабря, 07:33

Published 28 декабря, 07:33

Modified 28 декабря, 07:51

Updated 28 декабря, 07:51

Вифлеемский огонь доставили в Омск

Вифлеемский огонь в Омске: скауты передали Святыню митрополиту и храмам

28 декабря 2024, 07:33
Фото: 1MI.

Вифлеемский огонь доставили в Омск

Вифлеемский огонь — это напоминание о мире, любви и благодати, которые пришли в мир вместе с Рождеством Христовым.

Омская епархия сообщила, что 26 декабря 2024 года участники Омского отделения Братства православных следопытов доставили Вифлеемский огонь в резиденцию митрополита Омского и Таврического Дионисия. Здесь состоялась торжественная встреча с архипастырем, где митрополит принял частицу Вифлеемского огня, затеплил лампады и обсудил с участниками планы развития движения на следующий год.

После встречи с митрополитом Дионисием православные скауты отправились в храмы Омска, чтобы передать Святыню прихожанам. Одной из ключевых точек стал храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», где находится штаб Братства православных следопытов. Здесь был совершен благодарственный молебен, посвященный передаче Вифлеемского огня.

Все желающие могут прийти и взять частичку Вифлеемского огня себе домой
Все желающие могут прийти и взять частичку Вифлеемского огня себе домой
Все желающие могут прийти и взять частичку Вифлеемского огня себе домой. Фото: Омская епархия

Вифлеемский огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа, будет гореть в храмах Омска вплоть до Рождества. Каждый желающий может прийти в храм, чтобы зажечь свечу или лампаду от Святого огня.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Храм#Омская епархия#Митрополит Дионисий#Святыня
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