Вифлеемский огонь в Омске: скауты передали Святыню митрополиту и храмам

Омская епархия сообщила, что 26 декабря 2024 года участники Омского отделения Братства православных следопытов доставили Вифлеемский огонь в резиденцию митрополита Омского и Таврического Дионисия. Здесь состоялась торжественная встреча с архипастырем, где митрополит принял частицу Вифлеемского огня, затеплил лампады и обсудил с участниками планы развития движения на следующий год.