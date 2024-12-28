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Posted 28 декабря, 07:03

Published 28 декабря, 07:03

Modified 28 декабря, 07:11

Updated 28 декабря, 07:11

В Омской области подписан указ о создании министерства науки

В Омской области окончательно решили создать министерство науки

28 декабря 2024, 07:03
Фото: gorod55.ru.

В Омской области подписан указ о создании министерства науки

Новое ведомство должно появиться к середине апреля.

Вчера, 27 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти». Из документа следует, что в региональном правительстве скоро появится новое министерство — науки, высшего образования и технологического развития, которое будет выделено из состава министерства промышленности и научно-технического развития.

Новое ведомство получит те функции минпрома, которые связаны с наукой, инновациями и интеллектуальной собственностью, а также часть функций минобразования. Министерство промышленности и научно-технического развития возьмет на себя некоторые функции министерства экономического развития — контроль за торговлей, лицензированием алкоголя, деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой металлов. Соответственно оно сменит название на более актуальное после реорганизации — «министерство промышленности и торговли».

Все эти распоряжения вступят в силу 15 апреля 2025 года.

Создание областного министерства науки и высшей школы было анонсировано в сентябре текущего года. Депутат Госдумы Олег Смолин тогда рассказал, что ведомство может заработать в начале 2025 года. Проект соответствующего указа был опубликован месяц назад.

В Омской области собираются создать министерство науки и высшего образования
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#Николай Эйхвальд#Политика#Минпромторг#Новости#Минпром#Минобразования#Виталий Хоценко#Миннауки
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