В Омской области окончательно решили создать министерство науки

Новое ведомство получит те функции минпрома, которые связаны с наукой, инновациями и интеллектуальной собственностью, а также часть функций минобразования. Министерство промышленности и научно-технического развития возьмет на себя некоторые функции министерства экономического развития — контроль за торговлей, лицензированием алкоголя, деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой металлов. Соответственно оно сменит название на более актуальное после реорганизации — «министерство промышленности и торговли».