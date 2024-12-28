В Омской области окончательно решили создать министерство науки

Posted 28 декабря, 07:03
Published 28 декабря, 07:03
Modified 28 декабря, 07:11
Updated 28 декабря, 07:11
Вчера, 27 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти». Из документа следует, что в региональном правительстве скоро появится новое министерство — науки, высшего образования и технологического развития, которое будет выделено из состава министерства промышленности и научно-технического развития.
Новое ведомство получит те функции минпрома, которые связаны с наукой, инновациями и интеллектуальной собственностью, а также часть функций минобразования. Министерство промышленности и научно-технического развития возьмет на себя некоторые функции министерства экономического развития — контроль за торговлей, лицензированием алкоголя, деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой металлов. Соответственно оно сменит название на более актуальное после реорганизации — «министерство промышленности и торговли».
Все эти распоряжения вступят в силу 15 апреля 2025 года.
Создание областного министерства науки и высшей школы было анонсировано в сентябре текущего года. Депутат Госдумы Олег Смолин тогда рассказал, что ведомство может заработать в начале 2025 года. Проект соответствующего указа был опубликован месяц назад.