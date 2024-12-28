В Омской области обнаружили 12 тонн загадочного сливочного масла из ничего

Posted 28 декабря, 04:41
Published 28 декабря, 04:41
Modified 28 декабря, 04:59
Updated 28 декабря, 04:59
С 1 января по 27 декабря 2024 года специалисты Россельхознадзора по Омской области обнаружили 3209 нарушений при оформлении электронных ветеринарных документов, как со стороны работников организаций, так и государственных ветеринаров. Также выявлено 16 нарушений, допущенных аттестованными специалистами. Кроме того, за этот период закрыто 15 фиктивных предприятий, которые действовали незаконно.
Одним из серьезных случаев стало нарушение в Любинском районе Омской области. На предприятии ООО «Полюшка» были оформлены документы на производство более 12 тонн сливочного масла, хотя на самом деле сырье для его изготовления не использовалось. Из-за этого нельзя было подтвердить безопасность продукции.
Выяснилось, что компания зарегистрирована только для работы с пестицидами и агрохимикатами и не имеет оборудования для производства молочной продукции. В связи с этим организациям были аннулированы права на работу с системой ФГИС «ВетИС», а материалы по делу переданы в правоохранительные органы.
В 2024 году по результатам проверок было приостановлено 96 регистраций уполномоченных лиц, 6 пользователям аннулирован доступ к системе «ВетИС», выдано 1949 предостережений и 3097 предупреждений. Также 95 деклараций о соответствии продукции были признаны недействительными.
Ранее Город55 писал, что из-за спорных документов из Омска обратно в Казахстан отправили 16 тонн яблок.