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Posted 28 декабря, 04:41

Published 28 декабря, 04:41

Modified 28 декабря, 04:59

Updated 28 декабря, 04:59

В 2024 году по результатам проверок было приостановлено 96 регистраций уполномоченных лиц

В Омской области обнаружили 12 тонн загадочного сливочного масла из ничего

28 декабря 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney. В 2024 году по результатам проверок было приостановлено 96 регистраций уполномоченных лиц
В Любинском районе выявлена незаконная схема производства молочной продукции.

С 1 января по 27 декабря 2024 года специалисты Россельхознадзора по Омской области обнаружили 3209 нарушений при оформлении электронных ветеринарных документов, как со стороны работников организаций, так и государственных ветеринаров. Также выявлено 16 нарушений, допущенных аттестованными специалистами. Кроме того, за этот период закрыто 15 фиктивных предприятий, которые действовали незаконно.

Одним из серьезных случаев стало нарушение в Любинском районе Омской области. На предприятии ООО «Полюшка» были оформлены документы на производство более 12 тонн сливочного масла, хотя на самом деле сырье для его изготовления не использовалось. Из-за этого нельзя было подтвердить безопасность продукции.

Выяснилось, что компания зарегистрирована только для работы с пестицидами и агрохимикатами и не имеет оборудования для производства молочной продукции. В связи с этим организациям были аннулированы права на работу с системой ФГИС «ВетИС», а материалы по делу переданы в правоохранительные органы.

В 2024 году по результатам проверок было приостановлено 96 регистраций уполномоченных лиц, 6 пользователям аннулирован доступ к системе «ВетИС», выдано 1949 предостережений и 3097 предупреждений. Также 95 деклараций о соответствии продукции были признаны недействительными.

Ранее Город55 писал, что из-за спорных документов из Омска обратно в Казахстан отправили 16 тонн яблок.

 

Яблоки-нелегалы: в Омской области обнаружили крупную партию нелегальной продукции
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Нарушения#Россельхознадзор#Промышленность#Любинский район#Сливочное масло#Правоохранительные органы#Безопасность продукции
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