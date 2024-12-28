В Омской области обнаружили 12 тонн загадочного сливочного масла из ничего

Выяснилось, что компания зарегистрирована только для работы с пестицидами и агрохимикатами и не имеет оборудования для производства молочной продукции. В связи с этим организациям были аннулированы права на работу с системой ФГИС «ВетИС», а материалы по делу переданы в правоохранительные органы.