В омском воздухе нашли слишком много оксида углерода

Posted 28 декабря, 09:41
Published 28 декабря, 09:41
Modified 28 декабря, 09:41
Updated 28 декабря, 09:41
В атмосфере над Омском в очередной раз нашли вредные вещества. По данным Обь-Иртушского УГМС, концентрация оксида углерода в Центральном округе города 26 декабря превысила предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза. При этом в других округах все оставалось в пределах нормы.
Напомним: 25 декабря синоптики предупредили о неблагоприятных меорологических условиях, при которых погода не способствует рассеиванию промышленных выбросов.
Проблема загрязнения воздуха в Омске остается острой на протяжении многих лет, особенно зимой, когда из-за температурной инверсии загрязненный воздух скапливается над городом.
Экологи и жители неоднократно призывали власти и промышленные предприятия уделить больше внимания качеству атмосферного воздуха. Однако, судя по отзывам омичей, ситуация пока не меняется.