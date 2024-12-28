В омском воздухе нашли слишком много оксида углерода

В атмосфере над Омском в очередной раз нашли вредные вещества. По данным Обь-Иртушского УГМС, концентрация оксида углерода в Центральном округе города 26 декабря превысила предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза. При этом в других округах все оставалось в пределах нормы.