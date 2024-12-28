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Posted 28 декабря, 09:41

Published 28 декабря, 09:41

Modified 28 декабря, 09:41

Updated 28 декабря, 09:41

В омском воздухе нашли повышенное содержание оксида углерода

В омском воздухе нашли слишком много оксида углерода

28 декабря 2024, 09:41
Фото: 1MI.

В омском воздухе нашли повышенное содержание оксида углерода

Выбросы зафиксировали в Центральном округе.

В атмосфере над Омском в очередной раз нашли вредные вещества. По данным Обь-Иртушского УГМС, концентрация оксида углерода в Центральном округе города 26 декабря превысила предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза. При этом в других округах все оставалось в пределах нормы.

Напомним: 25 декабря синоптики предупредили о неблагоприятных меорологических условиях, при которых погода не способствует рассеиванию промышленных выбросов.

Проблема загрязнения воздуха в Омске остается острой на протяжении многих лет, особенно зимой, когда из-за температурной инверсии загрязненный воздух скапливается над городом.

Экологи и жители неоднократно призывали власти и промышленные предприятия уделить больше внимания качеству атмосферного воздуха. Однако, судя по отзывам омичей, ситуация пока не меняется.

Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
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#Николай Эйхвальд#Омск#Выбросы#Новости#Оксид углерода
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