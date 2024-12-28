gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 04:16

Published 28 декабря, 04:16

Modified 28 декабря, 04:25

Updated 28 декабря, 04:25

На ряде улиц Омска будет запрещено движение всех видов транспорта 6 и 7 января

В Омске ограничат движение транспорта 6 и 7 января 2025 года: основные изменения

28 декабря 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney.

На ряде улиц Омска будет запрещено движение всех видов транспорта 6 и 7 января

Горожан просят учитывать изменения и использовать предложенные маршруты объезда.

В связи с проведением Рождественского полумарафона в Омске движение транспорта будет ограничено. Такое распоряжение было принято администрацией города на основании обращения Министерства спорта Омской области.

Основные изменения:

Прекращение движения:

С 8:00 6 января до 21:00 7 января:

  • Улица Ленина (от ул. Интернациональной до пл. Победы), Соборная площадь, Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади), ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина), ул. Тарская (от ул. Красина до ул. Ленина).

Причина: подготовка и установка оборудования.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

С 12:00 до 17:00 7 января:

  • Улица Ленина (от пл. Победы до ул. Лермонтова, включая Юбилейный мост), Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина), пл. Победы, Партизанская (от наб. Тухачевского до ул. Ленина), Спартаковская, Т. К. Щербанева (от ул. Ленина до ул. Бударина), Думская (от пр. К. Маркса до ул. Ленина), Ивана Алексеева (от ул. Красина до наб. Тухачевского).

Причина: проведение полумарафона.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Запрет парковки:

С 8:00 6 января до 21:00 7 января парковка будет запрещена по маршруту следования участников марафона.

Возможные маршруты объезда:

  • 6 января — улицы Интернациональная, Герцена, Ленина, Певцова, Коммунистическая, Банковский переулок;
  • 7 января — улицы Интернациональная и пр. К. Маркса.

Дополнительные меры:

  • Департамент транспорта изменит маршруты общественного транспорта и оповестит горожан.
  • Установят временные дорожные знаки и информационные щиты.
  • Для безопасности участников марафона будут установлены сигнальные конусы, временные ограничения и ограждения.
  • Полиция будет обеспечивать безопасность и регулировать дорожное движение на прилегающих улицах.

Официальное распоряжение размещено на сайте администрации Омска.

Праздничный гид Омска: куда пойти и что посмотреть
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Безопасность#Парковка#Ограничения#Рождественский полумарафон#Администрация Омска#Движение транспорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика