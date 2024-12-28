В Омске ограничат движение транспорта 6 и 7 января 2025 года: основные изменения

Posted 28 декабря, 04:16
Published 28 декабря, 04:16
Modified 28 декабря, 04:25
Updated 28 декабря, 04:25
В связи с проведением Рождественского полумарафона в Омске движение транспорта будет ограничено. Такое распоряжение было принято администрацией города на основании обращения Министерства спорта Омской области.
Прекращение движения:
С 8:00 6 января до 21:00 7 января:
Причина: подготовка и установка оборудования.
С 12:00 до 17:00 7 января:
Причина: проведение полумарафона.
Запрет парковки:
С 8:00 6 января до 21:00 7 января парковка будет запрещена по маршруту следования участников марафона.
Возможные маршруты объезда:
Дополнительные меры:
Официальное распоряжение размещено на сайте администрации Омска.