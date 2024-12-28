В Омске ряд категорий туристов освободили от специального налога

Posted 28 декабря, 09:24
Published 28 декабря, 09:24
Modified 28 декабря, 09:42
Updated 28 декабря, 09:42
Совсем скоро в Омске и области начнут собирать туристический налог. Соответствующее решение принял Омский городской Совет, и региональное управление Федеральной налоговой службы уже опубликовало список муниципалитетов, для которых этот сбор будет актуален в первый год. Однако ряду категорий граждан платить его не придется.
В частности, от туристического налога освободили детей, приезжающих в Омск на соревнования, их тренеров и других сопровождающих, а также инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов I группы.
Напомним: в первый год туристический сбор будет составлять 1% от стоимости проживания в гостинице. В дальнейшем он будет расти по 1 пункту в год, пока не вырастет до максимальных 5% в 2029 году.