В 2025 году в Омской области сократится число субсидированных авиарейсов

Авиакомпания «Ямал» будет доставлять омичей в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард. Red Wings направятся в Екатеринбург и Улан-Удэ, а «Россия» — в Красноярск. Авиакомпания «ИКАР» будет летать из Омска в Казань, «Азимут» — в Уфу, «ЮВТ Аэро» — в Абакан и Тобольск, а Utair — в Ханты-Мансийск.