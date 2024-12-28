В 2025 году в Омской области сократится число субсидированных авиарейсов

Posted 28 декабря, 12:27
Published 28 декабря, 12:27
Modified 28 декабря, 12:31
Updated 28 декабря, 12:31
Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список субсидированных рейсов, которые будут доступны жителям Омской области в 2025 году. Всего их оказалось 12, меньше, чем было в этом.
Авиакомпания «Ямал» будет доставлять омичей в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард. Red Wings направятся в Екатеринбург и Улан-Удэ, а «Россия» — в Красноярск. Авиакомпания «ИКАР» будет летать из Омска в Казань, «Азимут» — в Уфу, «ЮВТ Аэро» — в Абакан и Тобольск, а Utair — в Ханты-Мансийск.
В 2024 году в этом списке также располагались Нижневартовск, Горно-Алтайск, Самара, Иркутск, Минеральные воды, Сургут и Томск. При этом добавились и новые направления, среди них Красноярск и Улан-Удэ.
Ранее Город55 рассказывал, сколько стоят авиабилеты из Омска в разные регионы России с вылетом 31 декабря.