Серьезные нарушения: ресторан «Лада» в омской «Сказке» временно закрыли

Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что в ходе расследования зарегистрировано 43 случая заболевания, среди которых 14 — дети. «Лада» признала свою вину. Представитель организации заявил, что все нарушения были устранены, и попросил ограничиться штрафом. Однако Роспотребнадзор настаивал на временном приостановлении деятельность компании. Отмечается, что решение можно обжаловать в установленном порядке. Суд предоставил «Ладе» право устранить нарушения.