Серьезные нарушения: ресторан «Лада» в омской «Сказке» временно закрыли

Posted 28 декабря, 02:36
Published 28 декабря, 02:36
Modified 28 декабря, 04:13
Updated 28 декабря, 04:13
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в ходе проверки ресторана ООО «Лада», который обеспечивает питание отдыхающих, обнаружены серьезные нарушения санитарных норм и правил. В частности:
Кроме того, пять сотрудников ресторана были носителями норовирусной инфекции 2-го генотипа — одна из наиболее распространенных причин острых кишечных инфекций. Передается через загрязненные продукты, воду, поверхности или при контакте с инфицированным человеком.
Против ООО «Лада» возбуждено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). Деятельность ресторана была временно приостановлена, объект опечатан, а материалы дела направлены в суд. Омский районный суд вынес решение о приостановлении работы ресторана на 60 суток. Постановление еще не вступило в силу.
Напомним, гости омской «Сказки» начали массово обращаться в больницы с отравлением 18 и 19 декабря.
Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что в ходе расследования зарегистрировано 43 случая заболевания, среди которых 14 — дети. «Лада» признала свою вину. Представитель организации заявил, что все нарушения были устранены, и попросил ограничиться штрафом. Однако Роспотребнадзор настаивал на временном приостановлении деятельность компании. Отмечается, что решение можно обжаловать в установленном порядке. Суд предоставил «Ладе» право устранить нарушения.