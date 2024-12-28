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Posted 28 декабря, 02:36

Published 28 декабря, 02:36

Modified 28 декабря, 04:13

Updated 28 декабря, 04:13

Ресторан «Лада» на территории омской «Сказки» закрыли на 60 суток

Серьезные нарушения: ресторан «Лада» в омской «Сказке» временно закрыли

Обновлено 28 декабря 2024, 04:13
Фото: СУ СКР по Омской области.

Ресторан «Лада» на территории омской «Сказки» закрыли на 60 суток

Против ресторана возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в ходе проверки ресторана ООО «Лада», который обеспечивает питание отдыхающих, обнаружены серьезные нарушения санитарных норм и правил. В частности:

  • На кухне и в складских помещениях находилось 55 кг обезличенной продукции (без маркировки и указания происхождения);
  • Условия хранения продуктов и сырья не соответствовали нормам;
  • Использовался немаркированный разделочный инвентарь;
  • В складах не было оборудования для контроля температуры и влажности;
  • Холодильники находились в плохом санитарном состоянии, а их полки имели поврежденное покрытие;
  • Поверхности для хранения продуктов не позволяли проводить качественную уборку и дезинфекцию;
  • Персонал работал без медосмотров и гигиенического обучения.

Кроме того, пять сотрудников ресторана были носителями норовирусной инфекции 2-го генотипа — одна из наиболее распространенных причин острых кишечных инфекций. Передается через загрязненные продукты, воду, поверхности или при контакте с инфицированным человеком.

Против ООО «Лада» возбуждено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). Деятельность ресторана была временно приостановлена, объект опечатан, а материалы дела направлены в суд. Омский районный суд вынес решение о приостановлении работы ресторана на 60 суток. Постановление еще не вступило в силу.

Напомним, гости омской «Сказки» начали массово обращаться в больницы с отравлением 18 и 19 декабря.

Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что в ходе расследования зарегистрировано 43 случая заболевания, среди которых 14 — дети. «Лада» признала свою вину. Представитель организации заявил, что все нарушения были устранены, и попросил ограничиться штрафом. Однако Роспотребнадзор настаивал на временном приостановлении деятельность компании. Отмечается, что решение можно обжаловать в установленном порядке. Суд предоставил «Ладе» право устранить нарушения.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Отравление#Ресторан#Административное дело#Санитарные нарушения#Острые кишечные инфекции
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