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Posted 28 декабря, 13:23

Published 28 декабря, 13:23

Modified 28 декабря, 13:27

Updated 28 декабря, 13:27

Иллюстрация

Сегодня в Омске: новая школа в селе, заоблачные цены на такси и отключение отопления

28 декабря 2024, 13:23
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области ищут подрядчика, который построит школу в селе за 1,3 млрд рублей

В Омской области начали искать подрядчика, который займется строительством школы в райцентре Одесское, начальная цена контракта составляет 1,311 млрд рублей. Школа будет рассчитана на 550 мест, проект предусматривает 22 учебных класса. Также в здании расположатся лаборатории, спортивный зал, мастерские и специальные кабинеты для внеурочных занятий. Строительство должно завершиться до 20 января 2027 года.

Поиски подрядчика уже идут: в омском селе появится школа за 1,3 миллиарда рублей
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Новость №2. В Омске резко выросли цены на такси

В последний рабочий день в году в Омске сильно выросли цены на такси. Помимо стоимости, стало больше и время в пути. Самые проблемные маршруты: из Нефтяников на Левый берег и в центр города. Стоимость поездки оценивается в 900-1000 рублей, при это ехать пришлось бы не меньше часа.

Проще пешком: в Омске цены на такси стали космическими
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Новость №3. В преддверии Нового года в омских домах отключили отопление

Сегодня жители Нефтяников столкнулись с неприятностью: во многих домах района пропало отопление и горячая вода из-за коммунальной аварии. Как стало известно Городу55, утром отключение затронуло 35 объектов по улицам Химиков, Энтузиастов и 22 Апреля, а также школу №63, детские сады №328, №314 и №55.

Десятки зданий в Омске остались без отопления из-за очередной коммунальной аварии
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