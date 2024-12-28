Сегодня в Омске: новая школа в селе, заоблачные цены на такси и отключение отопления

Posted 28 декабря, 13:23
Published 28 декабря, 13:23
Modified 28 декабря, 13:27
Updated 28 декабря, 13:27
Новость №1. В Омской области ищут подрядчика, который построит школу в селе за 1,3 млрд рублей
В Омской области начали искать подрядчика, который займется строительством школы в райцентре Одесское, начальная цена контракта составляет 1,311 млрд рублей. Школа будет рассчитана на 550 мест, проект предусматривает 22 учебных класса. Также в здании расположатся лаборатории, спортивный зал, мастерские и специальные кабинеты для внеурочных занятий. Строительство должно завершиться до 20 января 2027 года.
Новость №2. В Омске резко выросли цены на такси
В последний рабочий день в году в Омске сильно выросли цены на такси. Помимо стоимости, стало больше и время в пути. Самые проблемные маршруты: из Нефтяников на Левый берег и в центр города. Стоимость поездки оценивается в 900-1000 рублей, при это ехать пришлось бы не меньше часа.
Новость №3. В преддверии Нового года в омских домах отключили отопление
Сегодня жители Нефтяников столкнулись с неприятностью: во многих домах района пропало отопление и горячая вода из-за коммунальной аварии. Как стало известно Городу55, утром отключение затронуло 35 объектов по улицам Химиков, Энтузиастов и 22 Апреля, а также школу №63, детские сады №328, №314 и №55.