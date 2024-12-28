Сегодня в Омске: новая школа в селе, заоблачные цены на такси и отключение отопления

В последний рабочий день в году в Омске сильно выросли цены на такси. Помимо стоимости, стало больше и время в пути. Самые проблемные маршруты: из Нефтяников на Левый берег и в центр города. Стоимость поездки оценивается в 900-1000 рублей, при это ехать пришлось бы не меньше часа.