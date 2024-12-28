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Posted 28 декабря, 10:11

Published 28 декабря, 10:11

Modified 28 декабря, 10:15

Updated 28 декабря, 10:15

Самый «дешевый» игрок в сезоне: «Авангард» подписал хоккеиста «Спартака» за 1 000 руб

Самый «дешевый» игрок в сезоне: «Авангард» подписал хоккеиста «Спартака» за 1 000 руб

28 декабря 2024, 10:11
Фото: ХК «Авангард».
Оказалось, что реальная цена контракта с игроком «Спартака» Кириллом Кожевниковым — 1 000 рублей.

В соцсетях «Авангарда» опровергли информацию о стоимости контракта с хоккеистом «Спартака» Кириллом Кожевниковым. Изначально сообщалось, что омичам пришлось отдать за нападающего 25 млн рублей, теперь же цифра существенно изменилась. Оказалось, что цена обмена — 1 000 рублей, как бы странно это не звучало.

«Сумма компенсации согласно договоренностям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему у ХК „Авангард“ есть документальное подтверждение», — заявили в пресс-службе клуба.

Несмотря на соглашение со «Спартаком», Кожевников провел первую часть сезона в воскресенском «Химике». Он сыграл за команду 29 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что уже сегодня пройдет пресс-конференция руководства «Авангарда» по итогам перестройки, на которой руководство клуба подробно расскажет о масштабной трансферной кампании и ответит на вопросы журналистов. Мероприятие пройдет сразу после матча с «Ладой» на G-Drive Арене.

#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
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