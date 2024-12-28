Самый «дешевый» игрок в сезоне: «Авангард» подписал хоккеиста «Спартака» за 1 000 руб

В соцсетях «Авангарда» опровергли информацию о стоимости контракта с хоккеистом «Спартака» Кириллом Кожевниковым. Изначально сообщалось, что омичам пришлось отдать за нападающего 25 млн рублей, теперь же цифра существенно изменилась. Оказалось, что цена обмена — 1 000 рублей, как бы странно это не звучало.