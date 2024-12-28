«С утра так не стоит, как тут пробка»: в последний рабочий день Омск сковали пробки

Posted 28 декабря, 09:53
Published 28 декабря, 09:53
Modified 29 декабря, 05:27
Updated 29 декабря, 05:27
Омск в разгар последнего рабочего дня 2024 года сковали пробки. По данным 2ГИС, заторы еще с полудня оцениваются в 6 баллов.
В центре города стоят Карла Маркса, Ленинградская площадь, Маршала Жукова, Ленинградский мост, Орджоникидзе, Булатова. Также пробки наблюдаются на метромосту в сторону Левого берега, на улицах 70 лет Октября, Конева, Степанца.
Омичи, которые стоят в пробках, не теряют времени и оставляют забавные комментарии:
Сложная ситуация, традиционно, образовалась и в Нефтяниках. Из-за частичного перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ «бордовым» отмечены проспект Мира, Заозерная, проспект Академика Королева.