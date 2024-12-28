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Posted 28 декабря, 09:53

Published 28 декабря, 09:53

Modified 29 декабря, 05:27

Updated 29 декабря, 05:27

«С утра так не стоит, как тут пробка»: в последний рабочий день Омск сковали пробки

«С утра так не стоит, как тут пробка»: в последний рабочий день Омск сковали пробки

28 декабря 2024, 09:53
Фото: 1MI.
Водители двигаются со скоростью черепахи.

Омск в разгар последнего рабочего дня 2024 года сковали пробки. По данным 2ГИС, заторы еще с полудня оцениваются в 6 баллов.

В центре города стоят Карла Маркса, Ленинградская площадь, Маршала Жукова, Ленинградский мост, Орджоникидзе, Булатова. Также пробки наблюдаются на метромосту в сторону Левого берега, на улицах 70 лет Октября, Конева, Степанца.

Пробки сегодня весь день
Пробки сегодня весь день. Фото: 2ГИС

Омичи, которые стоят в пробках, не теряют времени и оставляют забавные комментарии:

  • «У меня с утра так не стоит, как тут пробка»;
  • «Прочитал про пробки, теперь ехать вперед страшно»;
  • «Не ешьте тех, кто с вами в автобусе. Это на Новый год»;
  • «Никто не работает что ли? Ладно я, мне то надо. А остальные куда?»;
  • «Быстрее всем доехать!»;
  • «Самое время убирать снег».

Сложная ситуация, традиционно, образовалась и в Нефтяниках. Из-за частичного перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ «бордовым» отмечены проспект Мира, Заозерная, проспект Академика Королева.

А где вы находитесь в разгар рабочего дня?
Проголосовало: 12 чел.
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#Ольга Скворцова#Опросы#Снег#Пробки#Омск#Новый год#Ленинградский мост#Левый берег#Нефтяники#2024 год#2ГИС#Карла Маркса#70 лет Октября#Ленинградская площадь
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