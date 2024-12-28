Президентская стипендия для лучших: омские студенты получат 30 тысяч в 2025 году

Posted 28 декабря, 07:59
Published 28 декабря, 07:59
Modified 28 декабря, 08:02
Updated 28 декабря, 08:02
Президент России подписал указ о введении новой стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования. Эта мера направлена на поддержку талантливой молодежи и стимулирование подготовки специалистов в приоритетных областях научно-технологического развития страны.
Стипендия Президента Российской Федерации будет выплачиваться с 1 сентября 2025 года. Она предназначена для граждан России, которые обучаются очно в вузах по специальностям и направлениям, соответствующим стратегическим приоритетам страны.
Размер и сроки выплаты
Количество получателей
Ежегодно стипендию смогут получать не более 3400 человек.
Финансирование
Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерству науки и высшего образования России.
Отмечается, что в 2024/25 учебном году действующие стипендии, назначенные по предыдущим указам Президента, будут выплачиваться в новом размере.