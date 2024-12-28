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Posted 28 декабря, 07:59

Published 28 декабря, 07:59

Modified 28 декабря, 08:02

Updated 28 декабря, 08:02

Путин учредил стипендию в 30 тысяч рублей для лучших студентов российских вузов

Президентская стипендия для лучших: омские студенты получат 30 тысяч в 2025 году

28 декабря 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney.

Путин учредил стипендию в 30 тысяч рублей для лучших студентов российских вузов

Стипендия будет выплачиваться со следующего учебного года.

Президент России подписал указ о введении новой стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования. Эта мера направлена на поддержку талантливой молодежи и стимулирование подготовки специалистов в приоритетных областях научно-технологического развития страны.

Стипендия Президента Российской Федерации будет выплачиваться с 1 сентября 2025 года. Она предназначена для граждан России, которые обучаются очно в вузах по специальностям и направлениям, соответствующим стратегическим приоритетам страны.

Размер и сроки выплаты

  • Размер стипендии составит 30 000 рублей в месяц.
  • Она назначается на один год и выплачивается ежемесячно.

Количество получателей

Ежегодно стипендию смогут получать не более 3400 человек.

Финансирование

Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерству науки и высшего образования России.

Отмечается, что в 2024/25 учебном году действующие стипендии, назначенные по предыдущим указам Президента, будут выплачиваться в новом размере.

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