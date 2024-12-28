Появилось видео закрытия ресторана в омской «Сказке», где отравились десятки гостей

Posted 28 декабря, 12:47
Published 28 декабря, 12:47
Modified 28 декабря, 12:50
Updated 28 декабря, 12:50
В пресс-службе омских судебных приставов опубликовали видео из закрытого ресторана базы отдыха «Сказка», где недавно произошло массовое отравление. Приставы опечатали помещение на 60 суток, а также возбудили административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Теперь на дверях здания висит табличка «Ресторан не работает».
Напомним, что первые пострадавшие массового отравления начали обращаться в больницы 18 декабря, кото-то отвозили в медицинские учреждения на машинах скорой помощи прямо с базы отдыха. После сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.