gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 12:47

Published 28 декабря, 12:47

Modified 28 декабря, 12:50

Updated 28 декабря, 12:50

Появилось видео закрытия ресторана в омской «Сказке», где отравились десятки гостей

Появилось видео закрытия ресторана в омской «Сказке», где отравились десятки гостей

28 декабря 2024, 12:47
Фото: ГУФССП России по Омской области.
Ресторан опечатан на два месяца.

В пресс-службе омских судебных приставов опубликовали видео из закрытого ресторана базы отдыха «Сказка», где недавно произошло массовое отравление. Приставы опечатали помещение на 60 суток, а также возбудили административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Теперь на дверях здания висит табличка «Ресторан не работает».

Видео: ГУФССП России по Омской области.

Напомним, что первые пострадавшие массового отравления начали обращаться в больницы 18 декабря, кото-то отвозили в медицинские учреждения на машинах скорой помощи прямо с базы отдыха. После сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.

Журналист омского издания заявил о нападении охраны закрытой базы отдыха «Сказка»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Отравление#Новости#База отдыха#База#База отдыха "Сказка"#Пищевое отравление#Сказка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика