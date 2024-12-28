Появилось видео закрытия ресторана в омской «Сказке», где отравились десятки гостей

Напомним, что первые пострадавшие массового отравления начали обращаться в больницы 18 декабря, кото-то отвозили в медицинские учреждения на машинах скорой помощи прямо с базы отдыха. После сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.