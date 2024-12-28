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Posted 28 декабря, 11:45

Published 28 декабря, 11:45

Modified 28 декабря, 13:19

Updated 28 декабря, 13:19

В омском селе появится новая школа

Поиски подрядчика уже идут: в омском селе появится школа за 1,3 миллиарда рублей

28 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI. В омском селе появится новая школа

В Омской области ищут подрядчика, который построит школу в селе за 1,3 млрд

Новое образовательное учреждение расположится в селе Одесское.

На сайте Госзакупок начались поиски подрядчика, который займется строительством школы в райцентре Одесское Омской области. Начальная цена контракта составляет 1,311 миллиарда рублей. Сейчас идет этап подачи заявок, он завершится 15 января.

Из документов, прикрепленных к закупке, следует, что школа будет рассчитана на 550 мест, проект предусматривает 22 учебных класса. Также в здании расположатся лаборатории, спортивный зал, мастерские и специальные кабинеты для внеурочных занятий.

Работы будут разделены на три этапа, завершить строительство подрядчик должен до 20 января 2027 года.

Напомним, что в этом году Омская область вошла в число регионов с проблемным строительством школ. Сейчас в регионе одно образовательное учреждение находится в зоне риска, работы необходимо закончить до конца декабря, сообщает глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Подрядчик#Новости#Строительство школы#Поиск#Школы#Подрядчики#Подрядная организация
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