Поиски подрядчика уже идут: в омском селе появится школа за 1,3 миллиарда рублей

Напомним, что в этом году Омская область вошла в число регионов с проблемным строительством школ. Сейчас в регионе одно образовательное учреждение находится в зоне риска, работы необходимо закончить до конца декабря, сообщает глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов.