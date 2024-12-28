Поиски подрядчика уже идут: в омском селе появится школа за 1,3 миллиарда рублей

Posted 28 декабря, 11:45
Published 28 декабря, 11:45
Modified 28 декабря, 13:19
Updated 28 декабря, 13:19
На сайте Госзакупок начались поиски подрядчика, который займется строительством школы в райцентре Одесское Омской области. Начальная цена контракта составляет 1,311 миллиарда рублей. Сейчас идет этап подачи заявок, он завершится 15 января.
Из документов, прикрепленных к закупке, следует, что школа будет рассчитана на 550 мест, проект предусматривает 22 учебных класса. Также в здании расположатся лаборатории, спортивный зал, мастерские и специальные кабинеты для внеурочных занятий.
Работы будут разделены на три этапа, завершить строительство подрядчик должен до 20 января 2027 года.
Напомним, что в этом году Омская область вошла в число регионов с проблемным строительством школ. Сейчас в регионе одно образовательное учреждение находится в зоне риска, работы необходимо закончить до конца декабря, сообщает глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов.