По рублю за «квадрат». Для 100-летнего доходного дома в центре Омска ищут арендатора

Posted 28 декабря, 06:28
Published 28 декабря, 06:28
Modified 28 декабря, 06:30
Updated 28 декабря, 06:30
Под конец года департамент имущественных отношений выставил на торги комплекс исторических зданий в центре Омска. Речь идет об объекте культурного наследия «Доходный дом в стиле модерн» 1900–1910 годов, который расположен в переулке Газетном, 3.
Общая площадь двух зданий высотой в 2 и 3 этажа составляет 879,7 «квадратов». Оба они уже несколько лет находятся в неудовлетворительном состоянии. Кадастровая стоимость зданий, как следует из отчета о рыночной оценке от 22 ноября 2024-го, составляет 18,42 млн и 15,07 млн рублей.
Арендатор же, который выиграет торги, получит оба здания в свое пользование всего за 879,7 рублей в год, то есть по рублю за кв. м (если только в процессе не будет много желающих арендовать пустующие площади). Договор аренды собираются заключить на 48 лет 11 месяцев 29 дней.
Интересно, что в начале 2024-го для доходного дома уже искали арендатора, но на более короткий срок — 20 лет. В феврале в аукционе победил омский предприниматель Ислам Мехтиев, владеющий платной парковкой по соседству. Но, видимо, что-то в сделке пошло не так, либо бизнесмен решил отказаться от объекта.
В этот раз заявки от потенциальных арендаторов принимают до 20 января 2025 года, а итоги планируют подвести 23 января. Отметим, что будущему арендатору за 7 лет предстоит выполнить работы по сохранению исторического здания, не реже одного раза в год ремонтировать арендуемое имущество и фасад, а также не производить никаких перепланировок без разрешения.