По рублю за «квадрат». Для 100-летнего доходного дома в центре Омска ищут арендатора

Арендатор же, который выиграет торги, получит оба здания в свое пользование всего за 879,7 рублей в год, то есть по рублю за кв. м (если только в процессе не будет много желающих арендовать пустующие площади). Договор аренды собираются заключить на 48 лет 11 месяцев 29 дней.