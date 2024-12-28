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Posted 28 декабря, 06:28

Published 28 декабря, 06:28

Modified 28 декабря, 06:30

Updated 28 декабря, 06:30

Здание по адресу Переулок Газетный, 3

По рублю за «квадрат». Для 100-летнего доходного дома в центре Омска ищут арендатора

28 декабря 2024, 06:28
Фото: Скриншот «Яндекс карты». Здание по адресу Переулок Газетный, 3

100-летний доходный дом в центре Омска решили сдать в аренду на 49 лет

Размер ежегодной арендной платы за два здания общей площадью 879,7 кв. м не превышает 900 рублей.

Под конец года департамент имущественных отношений выставил на торги комплекс исторических зданий в центре Омска. Речь идет об объекте культурного наследия «Доходный дом в стиле модерн» 1900–1910 годов, который расположен в переулке Газетном, 3.

Общая площадь двух зданий высотой в 2 и 3 этажа составляет 879,7 «квадратов». Оба они уже несколько лет находятся в неудовлетворительном состоянии. Кадастровая стоимость зданий, как следует из отчета о рыночной оценке от 22 ноября 2024-го, составляет 18,42 млн и 15,07 млн рублей.

Сдаваемое в аренду историческое здание в Омске
Сдаваемое в аренду историческое здание в Омске
Сдаваемое в аренду историческое здание в Омске
Сдаваемое в аренду историческое здание в Омске
Сдаваемое в аренду историческое здание в Омске. Фото: ГИС Торги

Арендатор же, который выиграет торги, получит оба здания в свое пользование всего за 879,7 рублей в год, то есть по рублю за кв. м (если только в процессе не будет много желающих арендовать пустующие площади). Договор аренды собираются заключить на 48 лет 11 месяцев 29 дней.

Интересно, что в начале 2024-го для доходного дома уже искали арендатора, но на более короткий срок — 20 лет. В феврале в аукционе победил омский предприниматель Ислам Мехтиев, владеющий платной парковкой по соседству. Но, видимо, что-то в сделке пошло не так, либо бизнесмен решил отказаться от объекта.

В этот раз заявки от потенциальных арендаторов принимают до 20 января 2025 года, а итоги планируют подвести 23 января. Отметим, что будущему арендатору за 7 лет предстоит выполнить работы по сохранению исторического здания, не реже одного раза в год ремонтировать арендуемое имущество и фасад, а также не производить никаких перепланировок без разрешения.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Аренда#Торги#Новости#Историческое здание#Объект культурного наследия
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