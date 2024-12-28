Омский «Авангард» разгромил «Ладу» в матче с 13 голами

Posted 28 декабря, 16:37
Published 28 декабря, 16:37
Modified 28 декабря, 16:39
Updated 28 декабря, 16:39
Сегодня, 28 декабря, омский «Авангард» встретился на G-Drive Арене с тольяттинской «Ладой». «Ястребы» победили со счетом 7:6 (3:2, 3:2, 1:2).
Уже в первом периоде команды отметились забитыми шайбами. За первые восемь минут матча счет стал 3:1. В первом игровом отрезки «Авангард» нанес 24 броска по воротам, соперник в этом статистическом показателе оказался почти наравне — 22 броска.
Во втором периоде «Лада» сравнила счет, но «ястребы» быстро реабилитировались, забив еще три шайбы. К концу второго отрезка игры счет составил 6:4. В этом периоды омичи нанесли 32 броска, а гости в два раза меньше — 16 бросков.
На излете второй минуты третьего периода «Лада» забросила еще одну шайбу — счет стал 6:5. Буквально через несколько минут «ястребы» тоже попали в ворота соперника. Отличился Майкл Маклауд. После этого каждая команда забросила еще по шайбе, и на этом матч закончился со счетом 7:6.
Отметим, что за «Авангард» забили Рид Буше, Михаил Гуляев, Константин Окулов, Илья Каблуков, Иван Игумнов, Майкл Маклауд. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Данил Юртайкин, Магомед Шараканов, оформивший дубль, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев, Архип Неколенко.
В предыдущих двух встречах омская команда терпела поражение. Для «Лады» этот проигрыш стал вторым подряд.
Статистика матча:
Следующий матч состоится 30 декабря. «Ястребы» сразятся с «Металлургом».