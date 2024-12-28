gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 16:37

Published 28 декабря, 16:37

Modified 28 декабря, 16:39

Updated 28 декабря, 16:39

Омский «Авангард» разгромил «Ладу» в матче с 13 голами

Омский «Авангард» разгромил «Ладу» в матче с 13 голами

28 декабря 2024, 16:37
Фото: ХК Авангард.
Омичи победили со счетом 7:6.

Сегодня, 28 декабря, омский «Авангард» встретился на G-Drive Арене с тольяттинской «Ладой». «Ястребы» победили со счетом 7:6 (3:2, 3:2, 1:2).

Уже в первом периоде команды отметились забитыми шайбами. За первые восемь минут матча счет стал 3:1. В первом игровом отрезки «Авангард» нанес 24 броска по воротам, соперник в этом статистическом показателе оказался почти наравне — 22 броска.

Во втором периоде «Лада» сравнила счет, но «ястребы» быстро реабилитировались, забив еще три шайбы. К концу второго отрезка игры счет составил 6:4. В этом периоды омичи нанесли 32 броска, а гости в два раза меньше — 16 бросков.

Фото: ХК Авангард

На излете второй минуты третьего периода «Лада» забросила еще одну шайбу — счет стал 6:5. Буквально через несколько минут «ястребы» тоже попали в ворота соперника. Отличился Майкл Маклауд. После этого каждая команда забросила еще по шайбе, и на этом матч закончился со счетом 7:6.

Отметим, что за «Авангард» забили Рид Буше, Михаил Гуляев, Константин Окулов, Илья Каблуков, Иван Игумнов, Майкл Маклауд. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Данил Юртайкин, Магомед Шараканов, оформивший дубль, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев, Архип Неколенко.

В предыдущих двух встречах омская команда терпела поражение. Для «Лады» этот проигрыш стал вторым подряд.

Статистика матча:

  • Броски: 66-52;
  • Броски в створ: 35-33;
  • Голы: 7-6;
  • Вбрасывания: 32-24;
  • Блокированные броски: 8-16;
  • Силовые приемы: 18-13;
  • Отборы: 3-2;
  • Потери: 10-5;
  • Перехваты: 7-11;
  • Штраф: 6-6.

Следующий матч состоится 30 декабря. «Ястребы» сразятся с «Металлургом».

Кожевников заявил, что с новым составом «Авангард» будет претендовать на чемпионство
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Победа#Статистика#Матч#Проигрыш#Лада
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика