Омский «Авангард» разгромил «Ладу» в матче с 13 голами

На излете второй минуты третьего периода «Лада» забросила еще одну шайбу — счет стал 6:5. Буквально через несколько минут «ястребы» тоже попали в ворота соперника. Отличился Майкл Маклауд. После этого каждая команда забросила еще по шайбе, и на этом матч закончился со счетом 7:6.