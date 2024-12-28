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Posted 28 декабря, 13:08

Published 28 декабря, 13:08

Modified 28 декабря, 13:11

Updated 28 декабря, 13:11

Омские судебные приставы опровергли открытие аквапарка в «Политотделе»

Омские судебные приставы опровергли открытие аквапарка в «Политотделе»

28 декабря 2024, 13:08
Фото: ГУФССП России по Омской области.
Бассейн и горки все еще недоступны для гостей, осенью прокуратура нашла в здании аквапарка нарушения пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Омские судебные приставы опровергли сообщения с соцсетях об открытии аквапарка в «Политотделе». В середине октября его закрыли за нарушение пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

«В связи с распространяемой информацией в сети интернет, в социальных сетях и мессенджерах об открытии аквапарка на территории базы отдыха Политотдел сообщаем, что в период новогодних каникул и далее, деятельность аквапарка — здания лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и пристройкой — приостановлена», — сообщили в пресс-службе ФССП.

Напомним, что в 2022 году в аквапарке захлебнулся 14-летний школьник, в происшествии обвинили управляющего «Политотдела». Во время следствия и суда он не признал вину, но доказательств было достаточно. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Судебные приставы#Новости#Аквапарк#Политотдел
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