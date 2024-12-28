Омские судебные приставы опровергли открытие аквапарка в «Политотделе»

Напомним, что в 2022 году в аквапарке захлебнулся 14-летний школьник, в происшествии обвинили управляющего «Политотдела». Во время следствия и суда он не признал вину, но доказательств было достаточно. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы.