Омские судебные приставы опровергли открытие аквапарка в «Политотделе»

Posted 28 декабря, 13:08
Published 28 декабря, 13:08
Modified 28 декабря, 13:11
Updated 28 декабря, 13:11
Омские судебные приставы опровергли сообщения с соцсетях об открытии аквапарка в «Политотделе». В середине октября его закрыли за нарушение пожарной безопасности и градостроительного законодательства.
«В связи с распространяемой информацией в сети интернет, в социальных сетях и мессенджерах об открытии аквапарка на территории базы отдыха Политотдел сообщаем, что в период новогодних каникул и далее, деятельность аквапарка — здания лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и пристройкой — приостановлена», — сообщили в пресс-службе ФССП.
Напомним, что в 2022 году в аквапарке захлебнулся 14-летний школьник, в происшествии обвинили управляющего «Политотдела». Во время следствия и суда он не признал вину, но доказательств было достаточно. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы.