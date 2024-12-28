Омские родители пожаловались на закрытие тира в спорткомплексе «Юность»

Posted 28 декабря, 03:06
Published 28 декабря, 03:06
Modified 28 декабря, 03:17
Updated 28 декабря, 03:17
Родители из Октябрьского округа Омска обеспокоены закрытием стрелкового тира в спорткомплексе «Юность» имени С. С. Бовкуна. Жалоба поступила в группу ВКонтакте «Омск. Трэш-новости».
Родители рассказали, что их дети занимались в тире, который находился на чердаке здания комплекса. Однако условия там оставляли желать лучшего: тир был меньше требуемых размеров, его периодически затапливало, а на стенах появлялась плесень и грибок.
В августе 2022 года родители и тренер предложили руководству комплекса обустроить еще одно помещение на чердаке под тир. Получив согласие, они своими силами облагородили помещение. К началу 2023 года там появился просторный и светлый тир, где одновременно могло заниматься больше детей.
Однако 19 декабря 2024 года омичам сообщили, что это пространство не оформлено как тир, договор между спортивной школой и комплексом отсутствует, и тренировки больше проводить нельзя. Родители возмущены таким решением. Они отмечают, что другой тир, расположенный по адресу проспект Мира, 25Б, находится слишком далеко, чтобы дети могли регулярно его посещать.
Омичи просят власти и руководство спорткомплекса «Юность» решить вопрос и предоставить помещение для продолжения занятий пулевой стрельбой в привычном месте.
На жалобу ответила администрация города, заявив, что прекращение тренировок в тире связано с отсутствием договора безвозмездного пользования помещением между учреждением и Спортивной школой олимпийского резерва «Центр лыжного спорта».
«В настоящее время идет урегулирование данного вопроса, который контролирует департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска», — сообщили в мэрии.
В администрации заверили, что после заключения необходимого договора тренировочный процесс детей может быть возобновлен.