Омские родители пожаловались на закрытие тира в спорткомплексе «Юность»

Однако 19 декабря 2024 года омичам сообщили, что это пространство не оформлено как тир, договор между спортивной школой и комплексом отсутствует, и тренировки больше проводить нельзя. Родители возмущены таким решением. Они отмечают, что другой тир, расположенный по адресу проспект Мира, 25Б, находится слишком далеко, чтобы дети могли регулярно его посещать.