Неожиданный поворот: «Авангард» подписал контракт с нападающим Кириллом Кожевниковым

Posted 28 декабря, 09:37
Published 28 декабря, 09:37
Modified 28 декабря, 10:12
Updated 28 декабря, 10:12
Под занавес дедлайна Континентальной хоккейной лиги «Авангард» совершил еще одно громкое подписание. Скоро в Омск отправится нападающий «Химика» (ВХЛ) Кирилл Кожевников. Игрок имеет действующий двусторонний контракт со «Спартаком». О его переходе в омский клуб рассказал спортивный журналист Михаил Зислис.
«Еще одна трансферная бомба от „Авангарда“ в дедлайн! Согласно официальному сайту КХЛ, нападающий „Химика“ Кирилл Кожевников, имевший двусторонний контракт со „Спартаком“, теперь числится в составе омского клуба. Надеюсь, менеджмент красно-белых не продешевил», — написал хоккейный эксперт.
По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», руководство омичей заплатило за нападающего 25 млн рублей. При этом статистика игрока не самая впечатляющая даже для Всероссийской хоккейной лиги: с начала сезона Кожевников провел 29 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне же, когда Кирилл выступал за «Спартак», он провел лишь 4 игры и не набрал в них очков.
Интересный факт: хоккеист приходится двоюродным братом председателю совета директоров омского клуба Евгению Кожевникову. Имела ли эта информация влияние при подписании игрока, или это простое совпадение, узнать вряд ли получится.