Неожиданный поворот: «Авангард» подписал контракт с нападающим Кириллом Кожевниковым

По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», руководство омичей заплатило за нападающего 25 млн рублей. При этом статистика игрока не самая впечатляющая даже для Всероссийской хоккейной лиги: с начала сезона Кожевников провел 29 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне же, когда Кирилл выступал за «Спартак», он провел лишь 4 игры и не набрал в них очков.