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Posted 28 декабря, 09:37

Published 28 декабря, 09:37

Modified 28 декабря, 10:12

Updated 28 декабря, 10:12

Неожиданный поворот: «Авангард» подписал контракт с нападающим Кириллом Кожевниковым

Неожиданный поворот: «Авангард» подписал контракт с нападающим Кириллом Кожевниковым

28 декабря 2024, 09:37
Фото: ХК «Авангард».
Хоккеист приходится двоюродным братом председателю совета директоров омского клуба Евгению Кожевникову, сейчас он имеет двусторонний контракт со «Спартаком».

Под занавес дедлайна Континентальной хоккейной лиги «Авангард» совершил еще одно громкое подписание. Скоро в Омск отправится нападающий «Химика» (ВХЛ) Кирилл Кожевников. Игрок имеет действующий двусторонний контракт со «Спартаком». О его переходе в омский клуб рассказал спортивный журналист Михаил Зислис.

«Еще одна трансферная бомба от „Авангарда“ в дедлайн! Согласно официальному сайту КХЛ, нападающий „Химика“ Кирилл Кожевников, имевший двусторонний контракт со „Спартаком“, теперь числится в составе омского клуба. Надеюсь, менеджмент красно-белых не продешевил», — написал хоккейный эксперт.

По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», руководство омичей заплатило за нападающего 25 млн рублей. При этом статистика игрока не самая впечатляющая даже для Всероссийской хоккейной лиги: с начала сезона Кожевников провел 29 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне же, когда Кирилл выступал за «Спартак», он провел лишь 4 игры и не набрал в них очков.

Интересный факт: хоккеист приходится двоюродным братом председателю совета директоров омского клуба Евгению Кожевникову. Имела ли эта информация влияние при подписании игрока, или это простое совпадение, узнать вряд ли получится.

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