На Рождество для омичей откроют бесплатные ледовые катки

Катки будут открыты для бесплатного посещения в течение всего дня, однако стоит учитывать, что услуги проката и заточки коньков оплачиваются отдельно. Для удобства участников на площадках будут работать гардеробы, теплые раздевалки и точки с горячими напитками и закусками.