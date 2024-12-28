На Рождество для омичей откроют бесплатные ледовые катки

Posted 28 декабря, 07:04
Published 28 декабря, 07:04
Modified 28 декабря, 07:36
Updated 28 декабря, 07:36
Мэрия Омска сообщила, что 7 января 2025 года в городе пройдет традиционный праздник «Рождественские катания» — культурно-спортивное мероприятие, которое объединит жителей и гостей города. В этот день все желающие смогут бесплатно посетить открытые ледовые катки на нескольких площадках.
Открытые ледовые катки:
Для массового катания будут доступны следующие площадки:
Главная площадка праздника
Центром событий станет стадион «Энергия», где торжественное открытие начнется в 17:00. Гостей праздника ожидает:
Катки будут открыты для бесплатного посещения в течение всего дня, однако стоит учитывать, что услуги проката и заточки коньков оплачиваются отдельно. Для удобства участников на площадках будут работать гардеробы, теплые раздевалки и точки с горячими напитками и закусками.
Социальная акция для участников СВО и их семей
В рамках «Рождественских катаний» пройдет специальная акция для участников специальной военной операции и их семей. С 17:00 до 18:00 они смогут бесплатно выйти на лед и воспользоваться услугами проката коньков на крытых катках города. Для участия потребуется пригласительный билет.
Участниками акции станут следующие крытые катки:
Напомним, что в Омской области зимой открыли более 270 катков.