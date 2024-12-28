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Posted 28 декабря, 07:04

Published 28 декабря, 07:04

Modified 28 декабря, 07:36

Updated 28 декабря, 07:36

На Рождество для омичей откроют бесплатные ледовые катки

На Рождество для омичей откроют бесплатные ледовые катки

28 декабря 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney.
Катки будут открыты в течение всего дня.

Мэрия Омска сообщила, что 7 января 2025 года в городе пройдет традиционный праздник «Рождественские катания» — культурно-спортивное мероприятие, которое объединит жителей и гостей города. В этот день все желающие смогут бесплатно посетить открытые ледовые катки на нескольких площадках.

Открытые ледовые катки:

Для массового катания будут доступны следующие площадки:

  • Стадион «Юность» (улица Богдана Хмельницкого, 221);
  • СШ «Крутая горка» (улица Полтавцева, 2/1);
  • Стадион «Энергия» (улица Челюскинцев, 98/1);
  • Каток у ледовой арены имени Леонида Киселева (улица 70 лет Октября, 8, корпус 1).

Главная площадка праздника

Центром событий станет стадион «Энергия», где торжественное открытие начнется в 17:00. Гостей праздника ожидает:

  • Танцевальная программа;
  • Интерактивные площадки;
  • Конкурсы.

Катки будут открыты для бесплатного посещения в течение всего дня, однако стоит учитывать, что услуги проката и заточки коньков оплачиваются отдельно. Для удобства участников на площадках будут работать гардеробы, теплые раздевалки и точки с горячими напитками и закусками.

Социальная акция для участников СВО и их семей

В рамках «Рождественских катаний» пройдет специальная акция для участников специальной военной операции и их семей. С 17:00 до 18:00 они смогут бесплатно выйти на лед и воспользоваться услугами проката коньков на крытых катках города. Для участия потребуется пригласительный билет.

Участниками акции станут следующие крытые катки:

  • Ледовая арена имени Ирины Родниной (улица Бархатовой, 8Б);
  • Ледовая арена имени Леонида Киселева (улица 70 лет Октября, 8, корпус 1);
  • Ледовый дворец спорта имени Александра Кожевникова (улица 6-я Станционная, 2/4);
  • Ледовый дворец спорта имени Вячеслава Фетисова (улица 8-я Восточная, 22).

Напомним, что в Омской области зимой открыли более 270 катков.

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#Диана Рязанцева#Омск#Акция#Мероприятие#Конкурсы#Рождественские катания#Ледовые катки#Бесплатное катание
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