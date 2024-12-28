Кожевников заявил, что с новым составом «Авангард» будет претендовать на чемпионство

Posted 28 декабря, 10:47
Published 28 декабря, 10:47
Modified 28 декабря, 10:51
Updated 28 декабря, 10:51
Председатель Совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников подвел итоги трансферной кампании клуба и рассказал, какие цели будут стоять перед обновленной командой в этом сезоне.
«Наша команда с начала сезона попала не в самую простую ситуацию, которая потребовала кардинальных изменений. Было принято решение о поиске нового главного тренера и формировании состава под его видение и концепцию. Ги Буше — тренер с большим опытом работы в НХЛ, он разделяет мою философию, согласно которой „Авангард“ должен играть в атакующий, агрессивный и зрелищный хоккей. Исходя из концепции тренерского штаба был принят ряд кадровых изменений, направленных на перестройку всех линий команды», — сказал Кожевников.
Он также добавил, что глубокие изменения в составе были необходимы, чтобы вернуть «Авангард» в число претендентов на Кубок Гагарина.
«Усиление получили все линии команды. Мы достигли нужной глубины состава. Сейчас тренерский штаб обладает возможностью выбора и методичного формирования звеньев, вся работа нацелена на результат. По итогу изменений „Авангард“ вошел в зону плей-офф и продолжает набирать обороты. Цели клуба остаются и всегда будут самыми амбициозными», — передает слова председателя пресс-служба команды.
Ранее Город55 подробнее писал о составе, с которым «Авангард» подошел к окончанию дедлайна Континентальной хоккейной лиги.