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Posted 28 декабря, 05:18

Published 28 декабря, 05:18

Modified 28 декабря, 05:20

Updated 28 декабря, 05:20

Инженеры омского «Полета» приняли участие в производстве ракеты «Ангара-А5М»

Инженеры омского «Полета» приняли участие в производстве ракеты «Ангара-А5М»

28 декабря 2024, 05:18
Фото: ChatGPT.
Омское предприятие «Полет» будет заниматься дооснащением контрольно-испытательной станции.

27 декабря 2024 года в «Роскосмосе» сообщили о процессе модификации ракет-носителей «Ангара-А5М», которые в настоящее время проходят улучшение на производственных мощностях Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, а также на омском предприятии «Полет».

В рамках модернизации изготавливаются детали и узлы для первых двух ракет, а также создаются стендовые образцы для испытаний. Основная цель изменений — повышение энергетических характеристик ракеты для улучшения ее способности выводить тяжелые космические аппараты и пилотируемые корабли на орбиту.

Фото: Центр Хруничева

Омское предприятие «Полет» будет заниматься дооснащением контрольно-испытательной станции для тестирования «облегченной» версии ракеты «Ангара-А5М».

«В омском филиале Центра Хруничева — Производственном объединении „Полет“ также ведутся работы по дооснащению контрольно-испытательной станции для приема и проведения электрических испытаний модернизированной „Ангары-А5“», — сообщили в Роскосмосе.

В рамках модернизации также осваиваются новые технологические процессы, такие как новые типы сварки, зеркальное фрезерование и другие методы, которые позволят облегчить конструкцию ракеты. В 2025 году начнется этап сборки и сварки.

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#Диана Рязанцева#Омск#Роскосмос#Модернизация#Ангара-А5М#Космические технологии#Центр Хруничева
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