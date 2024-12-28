Инженеры омского «Полета» приняли участие в производстве ракеты «Ангара-А5М»

27 декабря 2024 года в «Роскосмосе» сообщили о процессе модификации ракет-носителей «Ангара-А5М», которые в настоящее время проходят улучшение на производственных мощностях Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, а также на омском предприятии «Полет».