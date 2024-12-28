Инженеры омского «Полета» приняли участие в производстве ракеты «Ангара-А5М»

Posted 28 декабря, 05:18
Published 28 декабря, 05:18
Modified 28 декабря, 05:20
Updated 28 декабря, 05:20
27 декабря 2024 года в «Роскосмосе» сообщили о процессе модификации ракет-носителей «Ангара-А5М», которые в настоящее время проходят улучшение на производственных мощностях Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, а также на омском предприятии «Полет».
В рамках модернизации изготавливаются детали и узлы для первых двух ракет, а также создаются стендовые образцы для испытаний. Основная цель изменений — повышение энергетических характеристик ракеты для улучшения ее способности выводить тяжелые космические аппараты и пилотируемые корабли на орбиту.
Омское предприятие «Полет» будет заниматься дооснащением контрольно-испытательной станции для тестирования «облегченной» версии ракеты «Ангара-А5М».
«В омском филиале Центра Хруничева — Производственном объединении „Полет“ также ведутся работы по дооснащению контрольно-испытательной станции для приема и проведения электрических испытаний модернизированной „Ангары-А5“», — сообщили в Роскосмосе.
В рамках модернизации также осваиваются новые технологические процессы, такие как новые типы сварки, зеркальное фрезерование и другие методы, которые позволят облегчить конструкцию ракеты. В 2025 году начнется этап сборки и сварки.