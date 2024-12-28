Громкие дела: в 2024 году адвокаты помогли 30 тысячам омичей

Также она рассказала об изменениях действующего законодательства в 2024 году. По словам Мартыновой, адвокатов коснулось увеличение страховых и пенсионных отчислений, доверителей затронули изменения налогового законодательства, значительно увеличились размеры государственной пошлины при обращении в суд по некоторой категории дел даже в 10 раз и больше.