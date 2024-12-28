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Posted 28 декабря, 05:00

Published 28 декабря, 05:00

Modified 28 декабря, 07:13

Updated 28 декабря, 07:13

Громкие дела: в 2024 году адвокаты помогли 30 тысячам омичей

Громкие дела: в 2024 году адвокаты помогли 30 тысячам омичей

28 декабря 2024, 05:00
Фото: 1MI.
Глава омской областной коллегии адвокатов подвела итоги года.

Город55 подводит итоги уходящего года в разных сферах деятельности. Так, в 2024 году свой 102-й день рождения отметила омская областная коллеги адвокатов, которой руководит Марина Мартынова. Она возглавляет коллегию с 26 мая 2022 года.

О Марине Мартыновой известно, что она имеет стаж адвокатской деятельности более 20 лет, награждена различными знаками отличия. Об этом говорится на портале Адвокатской палаты Омской области.

Марина Мартынова рассказала Городу55, что в этом году адвокаты помогли 30 тысячам омичей. В 2024 году в коллегии работали 347 адвокатов.

«В уходящем году адвокаты нашей коллегии оказали квалифицированную помощь не менее чем 30 тысячам обратившихся граждан и 150 юридическим лицам. Особого внимания и уважения заслуживают адвокаты, которые занимались оказанием бесплатной юридической помощи льготной категории граждан: детям-сиротам, малоимущим, инвалидам, многодетным семьям, участникам и ветеранам СВО и членам их семей», — сообщила Марина Мартынова.

Также она рассказала об изменениях действующего законодательства в 2024 году. По словам Мартыновой, адвокатов коснулось увеличение страховых и пенсионных отчислений, доверителей затронули изменения налогового законодательства, значительно увеличились размеры государственной пошлины при обращении в суд по некоторой категории дел даже в 10 раз и больше.

«Результатами проделанной работы и итогами года мы остались удовлетворены. Надеюсь, что новый год также порадуют своими результатами и достижениями», — заключила Мартынова.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Марина Мартынова#Юридическая помощь#Граждане#Государственная пошлина
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