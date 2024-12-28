Громкие дела: в 2024 году адвокаты помогли 30 тысячам омичей

Posted 28 декабря, 05:00
Published 28 декабря, 05:00
Modified 28 декабря, 07:13
Updated 28 декабря, 07:13
Город55 подводит итоги уходящего года в разных сферах деятельности. Так, в 2024 году свой 102-й день рождения отметила омская областная коллеги адвокатов, которой руководит Марина Мартынова. Она возглавляет коллегию с 26 мая 2022 года.
О Марине Мартыновой известно, что она имеет стаж адвокатской деятельности более 20 лет, награждена различными знаками отличия. Об этом говорится на портале Адвокатской палаты Омской области.
Марина Мартынова рассказала Городу55, что в этом году адвокаты помогли 30 тысячам омичей. В 2024 году в коллегии работали 347 адвокатов.
«В уходящем году адвокаты нашей коллегии оказали квалифицированную помощь не менее чем 30 тысячам обратившихся граждан и 150 юридическим лицам. Особого внимания и уважения заслуживают адвокаты, которые занимались оказанием бесплатной юридической помощи льготной категории граждан: детям-сиротам, малоимущим, инвалидам, многодетным семьям, участникам и ветеранам СВО и членам их семей», — сообщила Марина Мартынова.
Также она рассказала об изменениях действующего законодательства в 2024 году. По словам Мартыновой, адвокатов коснулось увеличение страховых и пенсионных отчислений, доверителей затронули изменения налогового законодательства, значительно увеличились размеры государственной пошлины при обращении в суд по некоторой категории дел даже в 10 раз и больше.
«Результатами проделанной работы и итогами года мы остались удовлетворены. Надеюсь, что новый год также порадуют своими результатами и достижениями», — заключила Мартынова.
Ранее Город55 писал, что в Омске прошла премия «Юрист года», в рамках которой наградили лучших правоведов. Мы побывали на мероприятии и рассказали, в чем соревновались юристы и как жюри выбирало победителей. Подробнее об этом читайте по ссылке.