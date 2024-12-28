COVID-19 не отпускает: в Омске продлили режим повышенной готовности до конца зимы

Posted 28 декабря, 05:45
Published 28 декабря, 05:45
Modified 28 декабря, 05:57
Updated 28 декабря, 05:57
27 декабря 2024 года в Омской области было опубликовано новое распоряжение, подписанное губернатором Виталием Хоценко. Этот документ вносит изменения в распоряжение, утвержденное 17 марта 2020 года, и касается мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Основной целью документа является продление режима повышенной готовности в Омской области до 28 февраля 2025 года. Такое решение принято в связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 и необходимостью поддержания мер предосторожности для защиты здоровья населения региона.
Напомним, что в ноябре режим повышенной готовности был продлен до 25 декабря 2024 года.
Согласно данным федерального оперативного штаба, с 16 по 22 декабря 2024 года в Омской области было зафиксировано 269 случаев заболевания COVID-19, из которых 15 человек были госпитализированы, а один скончался.
По России за 51-ю неделю 2024 года (с 16 по 22 декабря) было госпитализировано 2603 человека, что на 10,4% меньше, чем на предыдущей неделе. В 25 субъектах РФ наблюдалось увеличение числа госпитализаций, в 14 регионах оно было выше среднего по стране. За неделю выздоровели 32 936 человек, что на 4,1% меньше по сравнению с предыдущей неделей. С 16 по 22 декабря в России умерли 56 человек.