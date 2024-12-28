COVID-19 не отпускает: в Омске продлили режим повышенной готовности до конца зимы

По России за 51-ю неделю 2024 года (с 16 по 22 декабря) было госпитализировано 2603 человека, что на 10,4% меньше, чем на предыдущей неделе. В 25 субъектах РФ наблюдалось увеличение числа госпитализаций, в 14 регионах оно было выше среднего по стране. За неделю выздоровели 32 936 человек, что на 4,1% меньше по сравнению с предыдущей неделей. С 16 по 22 декабря в России умерли 56 человек.