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Posted 28 декабря, 09:23

Published 28 декабря, 09:23

Modified 28 декабря, 09:25

Updated 28 декабря, 09:25

В парке 300-летия Омска планируют установить 17 видеокамер за 6,5 млн рублей

Большой брат следит за тобой. В парке 300-летия Омска хотят установить видеокамеры

28 декабря 2024, 09:23
Фото: 1MI.

В парке 300-летия Омска планируют установить 17 видеокамер за 6,5 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
Бюджетное учреждение «Спортивный город» сейчас занято поисками подрядчика для монтажа видеонаблюдения. На работы отводится 1,5 месяца.

В парке имени 300-летия Омска планируют установить систему видеонаблюдения. Такая заявка появилась 27 декабря на сайте госзакупок. Предложения от подрядчиков принимают до 17 января. Начальная цена торгов составляет почти 6,5 млн рублей.

Всего необходимо будет установить 17 видеокамер. На монтаж отводится 45 дней. Заказчиком в проекте контракта значится бюджетное учреждение «Спортивный город».

Напомним, что парк 300-летия уже давно собираются благоустроить. В этом году мэр Сергей Шелест заявил, что для этого потребуется значительное финансирование. В администрации ждут предложений от инвесторов.

«Ждем конкретных предложений». Для модернизации парка 300-летия Омска ищут инвестора
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#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Госзакупки#Сергей Шелест#Спортивный город#Видеонаблюдение#Инвесторы
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