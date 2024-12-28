Большой брат следит за тобой. В парке 300-летия Омска хотят установить видеокамеры

Posted 28 декабря, 09:23
Published 28 декабря, 09:23
Modified 28 декабря, 09:25
Updated 28 декабря, 09:25
В парке имени 300-летия Омска планируют установить систему видеонаблюдения. Такая заявка появилась 27 декабря на сайте госзакупок. Предложения от подрядчиков принимают до 17 января. Начальная цена торгов составляет почти 6,5 млн рублей.
Всего необходимо будет установить 17 видеокамер. На монтаж отводится 45 дней. Заказчиком в проекте контракта значится бюджетное учреждение «Спортивный город».
Напомним, что парк 300-летия уже давно собираются благоустроить. В этом году мэр Сергей Шелест заявил, что для этого потребуется значительное финансирование. В администрации ждут предложений от инвесторов.