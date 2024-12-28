Больше никаких покупок и обменов. С каким составом омский «Авангард» продолжит сезон

Posted 28 декабря, 07:23
Published 28 декабря, 07:23
Modified 28 декабря, 07:25
Updated 28 декабря, 07:25
В Континентальной хоккейной лиге 27 декабря закрылось трансферное окно. После этой даты клубы не могут покупать новых игроков и совершать обмены. Город55 изучил, с каким составом подошел омский «Авангард» к дедлайну. Отметим, что из-за крайне нестабильной игры команды в нынешнем сезоне, количество трансферных новостей от «ястребов» в последний месяц стало просто зашкаливающим.
На момент дедлайна «Авангард» занимал седьмую строчку Восточной конференции, находясь между дальневосточным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». За плечами у «ястребов» 37 матчей: 17 побед и 20 поражений. Команда набрала 37 очков.
Ворота «ястребов» защищают три голкипера: Михаил Бердин, Илья Проскуряков и Никита Серебряков.
А вот контракт с Павлом Хомченко расторгли перед дедлайном. Такое решение клуба стало неожиданностью для болельщиков. В нынешнем сезоне Хомченко стоял на воротах в 28 матчах. Процент отраженных бросков — 91,4%. В среднем за матч голкипер пропускал 2,37 шайбы.
Игру Михаила Бердина в составе «ястребов» болельщики пока не видели. Летом хоккеист пришел из ХК «Сочи», но в сезоне не выступал из-за травмы.
Вратарь Никита Серебряков дебютировал за «Авангард» в конце ноября. Ранее защищал ворота СКА. В составе «армейцев» он провел пять матчей, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4%.
Итак, по порядку. Павел Коледов. Контракт с защитником заключили еще весной, но в середине декабря договор пересмотрели. У хоккеиста сократилась зарплата.
Канадец Алекс Грант присоединился к «ястребам» в октябре. Под конец года стало известно о травме защитника, из-за которой легионер выбыл до конца сезона. Легионер успел провести лишь 5 матчей за «Авангард».
С Алексеем Соловьевым подписали контракт на два сезона. Защитник провел за «ястребов» 34 игры, забросил одну шайбу и один раз становился ассистентом голевой атаки.
31-летний защитник Евгений Кулик перешел в «Авангард» из «Амура» в результате обмена. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2024/25, в Омске он будет играть под номером 33.
Райан Меркли пополнил ряды «ястребов» в конце ноября. Менее чем за месяц канадский форвард успел поиграть за основу «Авангарда», выступить за сборную мира на Кубке Первого канала и принять участие в чемпионате КХЛ «3×3».
Защитник Егор Воронков также пришел в «Авангард» в ноябре. Карьера хоккеиста стартовала еще в 2013 году. За это время он сыграл в разных лигах почти 600 матчей.
Белорусский игрок Даниил Степанов из «Омских Крыльев» пока выходил на лед в составе основной команды только в трех матчах. Результативными действиями не отметился.
Из «старичков» в защите «Авангарда» остались Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков, Михаил Гуляев, Артем Мурылев и Сергей Бойков.
Форвард Фьоре Джованни пришел в «Авангард» из дальневосточного «Адмирала» в последний день дедлайна. В КХЛ канадец сыграл 95 матчей, забросил 17 шайб, сделал 26 передач, набрал 24 минуты штрафа, показатель полезности «+4».
Еще один канадский нападающий Майкл Маклауд присоединился к команде в начале декабря. Ранее он играл в «Барысе», а также клубах НХЛ и АХЛ.
Очередной трансфер произошел 25 декабря. В результате обмена с ЦСКА состав омичей пополнил нападающий Константин Окулов, в Москву же отправился американский форвард Коул Касселс. Контракт с Окуловым рассчитан до 31 мая 2025 года.
В середине ноября «Авангард» заключил контракт с 36-летним нападающим Ильей Каблуковым. В минувшем сезоне Каблуков выступал за московское «Динамо». Также играл за СКА, «Атлант», московский «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА. В 2021 году нападающий в составе «ястребов» завоевал Кубок Гагарина.
В октябре в команду вернулся Райан Спунер. Весной руководство «Авангарда» решило не продлевать контракт со спортсменом, в межсезонье тот не нашел новый клуб, а осенью снова получил приглашение из Омска.
В ноябре в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар» в состав «ястребов» вернулся Наиль Якупов — контракт с форвардом, отметившимся в завоевании Кубка Гагарина в 2021 году, рассчитан до конца сезона.
В конце ноября «Авангард» провел обмен с «Металлургом» и получил 23-летнего нападающего Данила Башкирова, в Магнитогорск же отправилась денежная компенсация. Известно, что соглашение рассчитано на два года, до конца сезона-2026/2027.
Также из СКА перешел нападающий Эмиль Галимов. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард успел поиграть за «Нефтехимик», «Локомотив», «Ак Барс» и СКА. За 594 матча набрал 228 (109+119) очков, его показатель полезности составил +74.
В состав вернулся нападающий Николай Прохоркин. 29-летний хоккеист ранее уже выступал за «Авангард». В сезоне-2023/2024 он провел 38 матчей, набрав 24 очка, включая 12 заброшенных шайб и 12 результативных передач.
Также в линии нападения продолжат играть хоккеисты, которые и ранее находились в составе: Александр Филатьев, Иван Игумнов, Илья Рейнгардт, Марк Верба, Игорь Мартынов, Рид Буше, Никита Холодилин. И, конечно, же омские болельщики ждут возвращения на лед Владимира Ткачева, восставливающегося после разрыва ахилла.
Самая обсуждаемая хоккейная новость Омска — смена главного тренера. Сергей Звягин покинул этот пост, а на его место пришел канадский специалист Ги Буше. Ранее тренер работал в «Торонто Мейпл Лифс», «Оттава сенаторс», швейцарском «Берне», «Тампа Бэй Лайтингс» и других клубах.
Вместе с Ги Буше в «Авангард» приехал помощник Дэйв Барр. Он занимается в команде игрой в меньшинстве и защитниками.
Бывший генеральный менджер «Авангарда» Антон Курьянов покинул клуб в начале декабря. С ним расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Роль исполняющего обязанности генменеджера досталась спортивному директору Евгению Забуге, но и с ним разорвали договор в конце ноября.
В середине октября Совет директоров ХК «Авангард» возглавил зампред правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Ранее этот пост занимал Михаил Аверин, но он сложил полномочия 5 октября.
Вот, что сказал Кожевников об итогах трасферной кампании.
«Исходя из концепции тренерского штаба и стратегии развития клуба был принят ряд кадровых изменений, направленных на перестройку всех линий команды. Мы благодарим ребят, которые бились за нас, но продолжат свои карьеры в других клубах, желаем им удачи. Глубокие изменения в составе были необходимы, чтобы вернуть „Авангард“ в число претендентов на чемпионство», — рассказал председатель Совета директоров.
Кожевников также отметил, что «ястребы» вошли в зону плей-офф и продолжают набирать обороты, а цели клуба остаются самыми амбициозными.