Больше никаких покупок и обменов. С каким составом омский «Авангард» продолжит сезон

В Континентальной хоккейной лиге 27 декабря закрылось трансферное окно. После этой даты клубы не могут покупать новых игроков и совершать обмены. Город55 изучил, с каким составом подошел омский «Авангард» к дедлайну. Отметим, что из-за крайне нестабильной игры команды в нынешнем сезоне, количество трансферных новостей от «ястребов» в последний месяц стало просто зашкаливающим.