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Posted 28 декабря, 06:23

Published 28 декабря, 06:23

Modified 28 декабря, 06:25

Updated 28 декабря, 06:25

«Авангард» в последний день дедлайна подписал конракт с нападающим Джованни Фьоре

«Авангард» в последний день дедлайна подписал конракт с нападающим Джованни Фьоре

28 декабря 2024, 06:23
Фото: ХК Авангард.
Ранее Фьоре выступал за дальневосточный «Адмирал».

Состав омского «Авангарда» пополнил канадский нападающий Джованни Фьоре. Форварда обменяли из «Адмирала» на денежную компенсацию. Об этом накануне, 27 декабря, сообщили в социальных сетях «ястребов».

«Фьоре — опытный мастер, который добавит нашей команде глубины и вариативности в нападении. Как показывает история его выступлений за „Адмирал“, он способен успешно завершать атаки и создавать голевые моменты для партнеров. При этом умеет надежно действовать в обороне», — сообщил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

Фьоре провел за «Адмирал» 95 матчей. На счету нападающего 43 очка: 17 шайб и 26 результативных передач. В нынешнем сезоне форвард сыграл 32 матча и набрал 17 (2+15) очков. Ранее Джованни Фьоре выступал за различные клубы QMJHL, AHL и DEL.

Ранее нападающий «Авангарда» Райан Спунер дал большое интервью, в котором рассказал об особенностях игры в России, состоянии «Авангарда» сейчас и по ходу сезона, а также сложных отношениях с экс-главным тренером Сергеем Звягиным.

«Россия — это Россия»: Райан Спунер рассказал, что сейчас происходит в «Авангарде»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Нападающий#Игрок#Форварды#Обмены игроками
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