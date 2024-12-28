«Авангард» в последний день дедлайна подписал конракт с нападающим Джованни Фьоре

Posted 28 декабря, 06:23
Published 28 декабря, 06:23
Modified 28 декабря, 06:25
Updated 28 декабря, 06:25
Состав омского «Авангарда» пополнил канадский нападающий Джованни Фьоре. Форварда обменяли из «Адмирала» на денежную компенсацию. Об этом накануне, 27 декабря, сообщили в социальных сетях «ястребов».
«Фьоре — опытный мастер, который добавит нашей команде глубины и вариативности в нападении. Как показывает история его выступлений за „Адмирал“, он способен успешно завершать атаки и создавать голевые моменты для партнеров. При этом умеет надежно действовать в обороне», — сообщил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.
Фьоре провел за «Адмирал» 95 матчей. На счету нападающего 43 очка: 17 шайб и 26 результативных передач. В нынешнем сезоне форвард сыграл 32 матча и набрал 17 (2+15) очков. Ранее Джованни Фьоре выступал за различные клубы QMJHL, AHL и DEL.
Ранее нападающий «Авангарда» Райан Спунер дал большое интервью, в котором рассказал об особенностях игры в России, состоянии «Авангарда» сейчас и по ходу сезона, а также сложных отношениях с экс-главным тренером Сергеем Звягиным.