«Авангард» в последний день дедлайна подписал конракт с нападающим Джованни Фьоре

Ранее нападающий «Авангарда» Райан Спунер дал большое интервью, в котором рассказал об особенностях игры в России, состоянии «Авангарда» сейчас и по ходу сезона, а также сложных отношениях с экс-главным тренером Сергеем Звягиным.