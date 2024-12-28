Аномальный январь: в Омске в разгар зимы потеплеет до плюсовой температуры

Posted 28 декабря, 11:17
Published 28 декабря, 11:17
Modified 28 декабря, 11:21
Updated 28 декабря, 11:21
Синоптики представили прогноз погоды в начале января в Омске. Так, по предварительной информации, на новогодних праздниках температура воздуха может подняться до плюсовой.
По прогнозу сервиса Ventusky, потепление ожидается в пятницу, 3 января. В тот день столбик термометра будет в пределах 0 градусов, а 4 января — вовсе до +1 градуса. Вместе с этим на регион обрушится мокрый снег. А в воскресенье, 5 января, резко похолодает до -10 градусов.
На Рождество, 7 января, снова потеплеет до -4 градусов, а с 9 января температура начнет понижаться. 11 и 12 января ожидаются 20-градусные морозы.
Добавим, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. О погодных аномалиях в следующем месяце рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, нетипично высокие показатели будут наблюдаться на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае.