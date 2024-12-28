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Posted 28 декабря, 11:17

Published 28 декабря, 11:17

Modified 28 декабря, 11:21

Updated 28 декабря, 11:21

Аномальный январь: в Омске в разгар зимы потеплеет до плюсовой температуры

Аномальный январь: в Омске в разгар зимы потеплеет до плюсовой температуры

28 декабря 2024, 11:17
Фото: 1MI.
Рассказываем о погоде на новогодних выходных.

Синоптики представили прогноз погоды в начале января в Омске. Так, по предварительной информации, на новогодних праздниках температура воздуха может подняться до плюсовой.

Температура будет нестабильной
Температура будет нестабильной. Фото: gorod55.ru

По прогнозу сервиса Ventusky, потепление ожидается в пятницу, 3 января. В тот день столбик термометра будет в пределах 0 градусов, а 4 января — вовсе до +1 градуса. Вместе с этим на регион обрушится мокрый снег. А в воскресенье, 5 января, резко похолодает до -10 градусов.

Такие погодные аномалии ожидаются в начале января
Такие погодные аномалии ожидаются в начале января
Такие погодные аномалии ожидаются в начале января. Фото: Ventusky

На Рождество, 7 января, снова потеплеет до -4 градусов, а с 9 января температура начнет понижаться. 11 и 12 января ожидаются 20-градусные морозы.

Добавим, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. О погодных аномалиях в следующем месяце рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, нетипично высокие показатели будут наблюдаться на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Рождество#Температура#Гидрометцентр#Прогноз#Мокрый снег#Роман Вильфанд#Январь#Плюсовая температура
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