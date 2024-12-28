Аномальный январь: в Омске в разгар зимы потеплеет до плюсовой температуры

По прогнозу сервиса Ventusky, потепление ожидается в пятницу, 3 января. В тот день столбик термометра будет в пределах 0 градусов, а 4 января — вовсе до +1 градуса. Вместе с этим на регион обрушится мокрый снег. А в воскресенье, 5 января, резко похолодает до -10 градусов.